Объединение "Золитуде. 21.11" проведёт акцию протеста

В заявлении для средств массовой информации общество подчеркивает, что "судебное разбирательство по делу о трагедии в Золитуде все еще находится на стадии рассмотрения в суде первой инстанции, и в 2019 году по нему не было достигнуто существенного прогресса".

Общество также выразило надежду встретить во время акции протеста министра юстиции Яниса Борданса и представителей Пардаугавского суда Риги, чтобы получить объяснения по организационным вопросам судебного разбирательства.

Как сообщалось, что из-за нетрудоспособности судьи Дзинтры Земитане с середины сентября не происходили запланированные судебные слушания по делу трагедии в Золитуде.

Председатель Пардаугавского суда Адрия Булиня при посредничестве Судебной администрации сообщила агентству LETA, что неработоспособность Земитане продолжается с 14 сентября 2019 года, и в конце октября станет известно, вернется ли судья на работу.

Если судья не вернется, начнется поиск наиболее подходящего решения для успешного продвижения дела. В сотрудничестве с составом суда будет проведена оценка необходимости замены вовлеченной в судебный процесс судьи Дзинтры Земитане судьей Анитой Гравите, пояснила Булиня.

"Судебный процесс по данному делу не затягивается намеренно, но на данный момент ни одно решение не должно быть поспешным, необдуманным, нужно оценить все обстоятельства", - сказала председатель суда.

Как сообщалось, для обвиняемых по делу о золитудской трагедии прокуратура требует тюремного заключения на сроки от 5 до 7,5 лет, а также запрета выполнять конкретные должностные обязанности сроком на 5 лет.

Для инженера-строителя Ивара Сергетса, строительного эксперта Андриса Гулбиса, представителя строительного надзора Мартиньша Драудиньша, автора проекта супермаркета архитектора Андриса Калинки и руководителя строительных работ предприятия "Re&Re" Станислава Кумпиньша прокуроры потребовали заключения на 7 лет и 6 месяцев.

Заключения на 5 лет прокуроры потребовали для трех тогдашних сотрудников Рижского строительного управления - заместителя начальника строительной инспекции Яниса Балодиса, эксперта отдела строительного надзора Марики Трейи и замначальника строительной инспекции Айи Мельниковой. Такого же срока прокуроры требуют для сотрудницы Maxima Latvija Инны Шуваевой, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Также ко всем обвиняемым прокуратура просит применить запрет на выполнение прежних обязанностей сроком на 5 лет.

Прокуратура требует также оштрафовать спроектировавшую здание Maxima архитектурную фирму Kubs на сумму в 200 минимальных месячных зарплат, предприятие CM Consulting, проводившее надзор за строительством здания, - на сумму 200 минимальных месячных зарплат, строительную компанию Re&Re - на сумму 6000 минимальных месячных зарплат, а компанию Maxima Latvija - на сумму 2000 минимальных зарплат.

Принимая во внимание размер минимальной месячной зарплаты на сегодняшний день, компания Re&Re должна была бы заплатить штраф в 2,58 млн евро, Maxima Latvija - штраф в 860 000 евро, остальные - штраф в 86 000 евро.

При обрушении магазина Maxima в Золитуде 21 ноября 2013 года погибли 54 человека. По мнению строительных экспертов, трагедия произошла из-за неправильно рассчитанной нагрузки кровельных конструкций.

Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш.