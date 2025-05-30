Ограничат ли доступ к анализам за госсчет? Объясняет ассоциация

В первом квартале этого года у части поставщиков первичной и вторичной медицинской помощи образовалась перерасход средств на более чем 3 миллиона евро за лабораторные исследования, сообщила агентству LETA Латвийская ассоциация семейных врачей (LĢĀA).
Перерасход возникает, когда медики направляют пациентов на оплачиваемые государством исследования в объемах, превышающих установленные им квоты и запланированные в бюджете средства. В результате лаборатории могут не получить оплату вовремя или получить ее в меньшем объеме.
Ассоциация получила информацию о ситуации от Национальной службы здравоохранения (NVD). Как и в предыдущие годы, NVD призывает семейных врачей оценивать использование средств, выделенных на исследования.
Служба рекомендует внимательно рассматривать каждый конкретный случай пациента и необходимость направления его на лабораторные анализы.
"Исторически сложилось так, что в начале года у медиков более интенсивная работа и большее количество посещений пациентов, поэтому предполагается, что расход средств в летний период выровняется", - отмечает LĢĀA.
Ассоциация поясняет, что каждый семейный врач имеет доступ к информации о запланированном объеме финансирования и его использовании в рамках своей практики. Служба продолжит оценивать индивидуальное потребление исследований в каждом медицинском учреждении.
NVD призывает жителей не беспокоиться, подчеркивая, что и в дальнейшем будет возможно пройти лабораторные исследования, оплачиваемые государством.
Служба поясняет, что финансирование, запланированное на год, еще не исчерпано, и в настоящее время в 29 лабораториях по всей Латвии продолжают проводиться анализы за счет государства. В то же время, по результатам регулярного анализа использования средств, было установлено, что в настоящее время затраченные средства превышают объемы, предусмотренные на первые четыре месяца года.
Также NVD отмечает, что подобные перерасходы наблюдались и в предыдущие годы, и, как правило, они компенсируются в летние месяцы, когда спрос на анализы снижается.
Согласно информации службы, в данный момент обеспокоенность по поводу дальнейшего предоставления лабораторных услуг выразила SIA Centrālā laboratorija. Чтобы обсудить актуальные вопросы, Министерство здравоохранения и NVD в начале июня встретятся с представителями компании.
В целом в этом году на проведение анализов, оплачиваемых государством, запланировано более 62 миллионов евро. Контракты на предоставление услуг заключены с 29 лабораториями.
NVD напоминает, что государственное финансирование лабораторных услуг планируется на весь календарный год. Ежегодно служба следит за использованием средств и объемом предоставляемых услуг в лабораториях, чтобы обеспечить их доступность в течение всего года.
О текущей ситуации и перерасходе запланированного финансирования, как и в предыдущие годы, информируются и семейные врачи, которые активно выдают направления на лабораторные исследования.
Основываясь на опыте прошлых лет, служба пришла к выводу, что спрос на лабораторные услуги варьируется в зависимости от времени года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!