Ограничат ли доступ к анализам за госсчет? Объясняет ассоциация

Служба поясняет, что финансирование, запланированное на год, еще не исчерпано, и в настоящее время в 29 лабораториях по всей Латвии продолжают проводиться анализы за счет государства. В то же время, по результатам регулярного анализа использования средств, было установлено, что в настоящее время затраченные средства превышают объемы, предусмотренные на первые четыре месяца года.

Также NVD отмечает, что подобные перерасходы наблюдались и в предыдущие годы, и, как правило, они компенсируются в летние месяцы, когда спрос на анализы снижается.

Согласно информации службы, в данный момент обеспокоенность по поводу дальнейшего предоставления лабораторных услуг выразила SIA Centrālā laboratorija. Чтобы обсудить актуальные вопросы, Министерство здравоохранения и NVD в начале июня встретятся с представителями компании.

В целом в этом году на проведение анализов, оплачиваемых государством, запланировано более 62 миллионов евро. Контракты на предоставление услуг заключены с 29 лабораториями.

NVD напоминает, что государственное финансирование лабораторных услуг планируется на весь календарный год. Ежегодно служба следит за использованием средств и объемом предоставляемых услуг в лабораториях, чтобы обеспечить их доступность в течение всего года.

О текущей ситуации и перерасходе запланированного финансирования, как и в предыдущие годы, информируются и семейные врачи, которые активно выдают направления на лабораторные исследования.

Основываясь на опыте прошлых лет, служба пришла к выводу, что спрос на лабораторные услуги варьируется в зависимости от времени года.