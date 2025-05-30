Премьер Эстонии: мы можем строить Rail Baltica и в Латвии

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что при необходимости Эстония могла бы построить Rail Balticа и на территории Латвии, чтобы завершить железную дорогу, соединяющую три страны Балтии, к концу 2030 года, как это было запланировано, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
"Нас заверили, и я могу быть уверен, что [премьер-министр Латвии] Эвика Силиня сделает все возможное, чтобы завершить строительство железной дороги к установленному сроку. Строительные работы уже ведутся на одной трети нашей части железной дороги, а к концу 2026 года они охватят трассу, проходящую через всю Эстонию", - сказал Михал на совместной пресс-конференции с Силиней и премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом в Риге.
"По возможности и при необходимости мы могли бы продолжить строительство и в Латвии", - добавил Михал.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи с главой правительства Эстонии Кристеном Михалом и премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом заявила, что сотрудничество между Латвией, Литвой и Эстонией сейчас особенно тесное и вместе их голос слышен сильнее, сообщает агентство LETA.
Премьер-министры встретились в пятницу, 30 мая, в Риге в рамках заседания Совета министров стран Балтии, в котором в этом году председательствует Латвия.
Силиня подчеркнула единство всех трех балтийских государств.
"В этом году у Латвии ведущая роль в сотрудничестве стран Балтии, и эта встреча подтверждает нашу решимость совместно решать важные для региона вопросы. Наше развитие и безопасность тесно связаны - у нас общее прошлое, настоящее и будущее. Вместе мы стремимся к выделению 5% ВВП на оборону, являемся союзниками по НАТО и твердо поддерживаем Украину, скоординированно отстаиваем наши ценности в Европейском союзе", - отметила премьер.
Во время встречи главы правительств обсуждали вопросы безопасности и обороны, а также реализацию региональных инфраструктурных проектов, в том числе железнодорожного проекта Rail Baltica.
"Мы традиционно придерживаемся единого мнения о необходимости присутствия союзников по НАТО в нашем регионе - в Балтийском море, в воздухе и на земле", - подчеркнула премьер-министр, говоря о повышении финансирования для обороны и на национальном уровне и в рамках всего альянса. Премьер-министры также выразили готовность продолжать поддержку Украины.
Главы правительств обсудили усиление внешних границ стран Балтии в условиях растущего давления нелегальной миграции. Силиня поблагодарила Эстонию и Литву за поддержку и сотрудничество с латвийскими пограничниками и выразила уверенность в том, что все три страны сумеют преодолеть вызовы, связанные с миграцией.
Также обсуждалось сотрудничество государств в Балтийском море и согласованные действия по борьбе с теневым флотом России.
Говоря о значении проекта Rail Baltica, Силиня подчеркнула, что на данный момент это главный проект регионального развития в странах Балтии.
"Это не просто транспортное соединение - это часть плана военной мобильности и экономического роста нашего региона. Нам важно обеспечить тесное сотрудничество на всех уровнях, чтобы реализация проекта проходила скоординированно и эффективно", - сказала премьер.
Главы правительств обменялись актуальной информацией о прогрессе в реализации проекта в каждой стране и договорились усилить сотрудничество в контексте следующего многолетнего бюджета ЕС, а также скоординировать работу по совместным закупкам и другим вопросам.
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