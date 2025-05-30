Премьер Эстонии: мы можем строить Rail Baltica и в Латвии

Во время встречи главы правительств обсуждали вопросы безопасности и обороны, а также реализацию региональных инфраструктурных проектов, в том числе железнодорожного проекта Rail Baltica.

"Мы традиционно придерживаемся единого мнения о необходимости присутствия союзников по НАТО в нашем регионе - в Балтийском море, в воздухе и на земле", - подчеркнула премьер-министр, говоря о повышении финансирования для обороны и на национальном уровне и в рамках всего альянса. Премьер-министры также выразили готовность продолжать поддержку Украины.

Главы правительств обсудили усиление внешних границ стран Балтии в условиях растущего давления нелегальной миграции. Силиня поблагодарила Эстонию и Литву за поддержку и сотрудничество с латвийскими пограничниками и выразила уверенность в том, что все три страны сумеют преодолеть вызовы, связанные с миграцией.

Также обсуждалось сотрудничество государств в Балтийском море и согласованные действия по борьбе с теневым флотом России.

Говоря о значении проекта Rail Baltica, Силиня подчеркнула, что на данный момент это главный проект регионального развития в странах Балтии.

"Это не просто транспортное соединение - это часть плана военной мобильности и экономического роста нашего региона. Нам важно обеспечить тесное сотрудничество на всех уровнях, чтобы реализация проекта проходила скоординированно и эффективно", - сказала премьер.

Главы правительств обменялись актуальной информацией о прогрессе в реализации проекта в каждой стране и договорились усилить сотрудничество в контексте следующего многолетнего бюджета ЕС, а также скоординировать работу по совместным закупкам и другим вопросам.