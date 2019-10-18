Реконструированный Музей оккупации планируется сдать в эксплуатацию в следующем году

Отремонтированный Музей оккупации Латвии и его пристройка "Дом будущего" будут сданы в эксплуатацию летом 2020 года, сообщила член правления Valsts nekustamie īpašumi (ВНИ) Кития Грушкевица.
Она напомнила, что препятствия для реализации этого проекта реконструкции возникали на протяжении более десяти лет, но в прошлом году, благодаря усилиям Министерства охраны среды и регионального развития и ВНИ, проект, наконец, сдвинулся с места.
Грушкевица добавила, что к концу следующего года будет приведена в порядок также площадь Стрелниеку.
Председатель правления общества Музея оккупации Латвии Вальтер Ноллендорф добавил, что музей находится во временных помещениях уже в течение семи лет, и это слишком долгий срок.
Ноллендорф также подчеркнул, что в отремонтированных и построенных заново помещениях музея будут размещаться как постоянная экспозиция, так и музейные коллекции - письменные и видеосвидетельства. Также будут доступны современные учебные комнаты и конференц-залы.
В общей сложности на реконструкцию Музея оккупации Латвии и создание мемориального комплекса, посвященного жертвам советской оккупации, Министерство культуры привлекло 8,9 млн евро из государственного бюджета.