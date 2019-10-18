Реконструированный Музей оккупации планируется сдать в эксплуатацию в следующем году

Она напомнила, что препятствия для реализации этого проекта реконструкции возникали на протяжении более десяти лет, но в прошлом году, благодаря усилиям Министерства охраны среды и регионального развития и ВНИ, проект, наконец, сдвинулся с места.

Грушкевица добавила, что к концу следующего года будет приведена в порядок также площадь Стрелниеку.

Председатель правления общества Музея оккупации Латвии Вальтер Ноллендорф добавил, что музей находится во временных помещениях уже в течение семи лет, и это слишком долгий срок.

Ноллендорф также подчеркнул, что в отремонтированных и построенных заново помещениях музея будут размещаться как постоянная экспозиция, так и музейные коллекции - письменные и видеосвидетельства. Также будут доступны современные учебные комнаты и конференц-залы.