Пт, 18.10.2019
Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги. Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится! Дато, грузин, женатый на девушке из Латвии
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Реконструированный Музей оккупации планируется сдать в эксплуатацию в следующем году

Реконструированный Музей оккупации планируется сдать в эксплуатацию в следующем году

ФОТО: Okupācijas muzeja jaunbūve (Datorgrafika)

Отремонтированный Музей оккупации Латвии и его пристройка "Дом будущего" будут сданы в эксплуатацию летом 2020 года, сообщила член правления Valsts nekustamie īpašumi (ВНИ) Кития Грушкевица.

Она напомнила, что препятствия для реализации этого проекта реконструкции возникали на протяжении более десяти лет, но в прошлом году, благодаря усилиям Министерства охраны среды и регионального развития и ВНИ, проект, наконец, сдвинулся с места.

Грушкевица добавила, что к концу следующего года будет приведена в порядок также площадь Стрелниеку.

Председатель правления общества Музея оккупации Латвии Вальтер Ноллендорф добавил, что музей находится во временных помещениях уже в течение семи лет, и это слишком долгий срок.

Ноллендорф также подчеркнул, что в отремонтированных и построенных заново помещениях музея будут размещаться как постоянная экспозиция, так и музейные коллекции - письменные и видеосвидетельства. Также будут доступны современные учебные комнаты и конференц-залы.

В общей сложности на реконструкцию Музея оккупации Латвии и создание мемориального комплекса, посвященного жертвам советской оккупации, Министерство культуры привлекло 8,9 млн евро из государственного бюджета.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ