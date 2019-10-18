Пт, 18.10.2019
Откуда я мог знать, что латвийки, как викинги. Думал, что они более покладистые, как, например, русские или украинки. Но мне нравится! Дато, грузин, женатый на девушке из Латвии

Видео: в Эстонии водитель решил помыть машину в фонтане

Полиция Эстонии начала производство по делу о проступке в связи с тем, что в центре Курессааре автомобиль помылся в фонтане. Об этом пишет Rus.Postimees.  

Как пишет Saarte Hääl, автомобиль въехал в фонтан в воскресенье в 22:53. Руководитель патрульной службы Курессаареского полицейского участка Матис Сикк сказал, что в распоряжении полиции попала запись с установленных в центре города камер видеонаблюдения.

"Видео представляет собой возможное вещественное доказательство", - подтвердил Сикк.

По словам главы отдела городского хозяйства в Курессааре Марека Коппеля, вокруг фонтана следовало бы установить круглые вазоны. И это не из-за совершившего наезд автомобиля, а учитывая предстоящие снегопады и то, что водители могут зимой несознательно совершать подобные ошибки.  

Это видео водитель, совершивший описанный выше проступок, снял сам:

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