Видео: в Эстонии водитель решил помыть машину в фонтане

Как пишет Saarte Hääl, автомобиль въехал в фонтан в воскресенье в 22:53. Руководитель патрульной службы Курессаареского полицейского участка Матис Сикк сказал, что в распоряжении полиции попала запись с установленных в центре города камер видеонаблюдения.

По словам главы отдела городского хозяйства в Курессааре Марека Коппеля, вокруг фонтана следовало бы установить круглые вазоны. И это не из-за совершившего наезд автомобиля, а учитывая предстоящие снегопады и то, что водители могут зимой несознательно совершать подобные ошибки.