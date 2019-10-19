Британский парламент проводит заседание в субботу впервые за 37 лет

В субботу, 19 октября, парламент Великобритании проводит заседание, в ходе которого будет принято решение в связи со сделкой по Brexit. Это первый раз за последние 37 лет, когда британский парламент открывает заседание в выходной день. Об этом сообщает Bloomberg.
Последний раз британский парламент заседал в субботу в 1982 году, после вторжения в Фолклендские острова.
В четверг, 17 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорился о новой сделке по Brexit с Евросоюзом.
Теперь соглашение должен одобрить британский парламент. Первоначальный вариант сделки был согласован в октябре прошлого года, однако был отвергнут парламентом.