Сб, 19.10.2019
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Британский парламент проводит заседание в субботу впервые за 37 лет

Иллюстративное фото.

ФОТО: AP/Scanpix

В субботу, 19 октября, парламент Великобритании проводит заседание, в ходе которого будет принято решение в связи со сделкой по Brexit. Это первый раз за последние 37 лет, когда британский парламент открывает заседание в выходной день. Об этом сообщает Bloomberg.

Последний раз британский парламент заседал в субботу в 1982 году, после вторжения в Фолклендские острова. 

В четверг, 17 октября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорился  о новой сделке по Brexit с Евросоюзом.

Теперь соглашение должен одобрить британский парламент. Первоначальный вариант сделки был согласован в октябре прошлого года, однако был отвергнут парламентом. 

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