7 вредных для здоровья глаз привычек

"Чтобы глаза были здоровыми, о них надо заботиться на протяжении всей жизни. В наши дни под влиянием технологий на орган зрения ложится особенно большая нагрузка, поэтому важно относиться к этому осознанно и воздерживаться от привычек, которые могут навредить глазам", - комментирует сертифицированный фармацевт Марите Шукеле.

Статистические данные не могут не вызывать тревогу: примерно 1,3 миллиарда человек во всем мире сталкиваются с проблемами зрения*

- и в то же самое время важно понимать, что в большинстве случаев нарушения зрения легко поддаются лечению, их можно устранить, если своевременно обратиться за помощью к специалисту.

"Самые распространенные заболевания - это конъюнктивит (воспаление слизистой глаза), синдром сухого глаза, глаукома, катаракта и дегенерация макулы (центральной части сетчатки), однако причины и методы лечения каждого из этих заболеваний различны.

Хотя некоторые заболевания наследуются или являются следствием тяжелых недугов, нередко зрению наносится вред из-за того, что человек недостаточно о нем заботится", - рассказывает фармацевт.

7 повседневных привычек, вредных для здоровья глаз

#1 Переутомление глаз. Если долго работать за компьютером или смотреть в экран телефона, глаза устают, поскольку недостаточно часто моргают. Кроме того, следует иметь в виду, что

маленькие экраны усиливают нагрузку на орган зрения: глаза адаптируются к расположенной на малом расстоянии картинке, напрягаются и больше не могут расслабиться.

Чтобы дать глазам отдохнуть, желательно каждые 20 минут смотреть вдаль, фокусируя взгляд на дальнем конце помещения, или же, если возможно, в окно.

фокусируя взгляд на дальнем конце помещения, или же, если возможно, в окно. После каждых двух проведенных у компьютера часов рекомендуется хотя бы 10 минут походить.

#2 Отказ от солнечных очков. Как и для кожи, для глаз также опасно чрезмерное воздействие УФ-излучения. Чтобы избежать катаракты, дегенерации сетчатки и риска глазных опухолей, нужно носить солнечные очки. К тому же не только летом, но и зимой, когда солнечный свет достаточно яркий.

#3 Нехватка свежего воздуха. Нахождение на свежем воздухе помогает улучшить качество всех функций организма, в том числе и зрения, ведь

чем больше кислорода в крови, тем лучше глаз будет снабжаться всеми необходимыми ему питательными веществами.

#4 Курение. Курильщики куда больше рискуют столкнуться с проблемами зрения, так как табачный дым раздражает глаза и усугубляет синдром сухого глаза. Кроме того, увеличивается риск заболеть катарактой или возрастной дегенерацией макулы.

#5 Употребление медикаментов. Употребление антибиотиков, гормональных препаратов, средств для снижения давления может способствовать развитию синдрома сухого глаза, что, в свою очередь, может привести к различным проблемам со зрением, например, двоению в глазах или потере резкости зрения. Поэтому

в случае, если приходится длительное время принимать лекарства, рекомендуется дополнительно увлажнять глаза.