7 вредных для здоровья глаз привычек
Здоровые глаза и хорошее зрение - одна из главных ценностей человека, ведь именно при помощи глаз мы получаем информацию об окружающем мире.
"Чтобы глаза были здоровыми, о них надо заботиться на протяжении всей жизни. В наши дни под влиянием технологий на орган зрения ложится особенно большая нагрузка, поэтому важно относиться к этому осознанно и воздерживаться от привычек, которые могут навредить глазам", - комментирует сертифицированный фармацевт Марите Шукеле.
Статистические данные не могут не вызывать тревогу: примерно 1,3 миллиарда человек во всем мире сталкиваются с проблемами зрения*
- и в то же самое время важно понимать, что в большинстве случаев нарушения зрения легко поддаются лечению, их можно устранить, если своевременно обратиться за помощью к специалисту.
- "Самые распространенные заболевания - это конъюнктивит (воспаление слизистой глаза), синдром сухого глаза, глаукома, катаракта и дегенерация макулы (центральной части сетчатки), однако причины и методы лечения каждого из этих заболеваний различны.
Хотя некоторые заболевания наследуются или являются следствием тяжелых недугов, нередко зрению наносится вред из-за того, что человек недостаточно о нем заботится", - рассказывает фармацевт.
7 повседневных привычек, вредных для здоровья глаз
#1 Переутомление глаз. Если долго работать за компьютером или смотреть в экран телефона, глаза устают, поскольку недостаточно часто моргают. Кроме того, следует иметь в виду, что
маленькие экраны усиливают нагрузку на орган зрения: глаза адаптируются к расположенной на малом расстоянии картинке, напрягаются и больше не могут расслабиться.
- Чтобы дать глазам отдохнуть, желательно каждые 20 минут смотреть вдаль, фокусируя взгляд на дальнем конце помещения, или же, если возможно, в окно.
- После каждых двух проведенных у компьютера часов рекомендуется хотя бы 10 минут походить.
#2 Отказ от солнечных очков. Как и для кожи, для глаз также опасно чрезмерное воздействие УФ-излучения. Чтобы избежать катаракты, дегенерации сетчатки и риска глазных опухолей, нужно носить солнечные очки. К тому же не только летом, но и зимой, когда солнечный свет достаточно яркий.
#3 Нехватка свежего воздуха. Нахождение на свежем воздухе помогает улучшить качество всех функций организма, в том числе и зрения, ведь
чем больше кислорода в крови, тем лучше глаз будет снабжаться всеми необходимыми ему питательными веществами.
#4 Курение. Курильщики куда больше рискуют столкнуться с проблемами зрения, так как табачный дым раздражает глаза и усугубляет синдром сухого глаза. Кроме того, увеличивается риск заболеть катарактой или возрастной дегенерацией макулы.
#5 Употребление медикаментов. Употребление антибиотиков, гормональных препаратов, средств для снижения давления может способствовать развитию синдрома сухого глаза, что, в свою очередь, может привести к различным проблемам со зрением, например, двоению в глазах или потере резкости зрения. Поэтому
в случае, если приходится длительное время принимать лекарства, рекомендуется дополнительно увлажнять глаза.
#6 Неправильное использование контактных линз. Для решения проблем со зрением многие прибегают к контактным линзам, однако допускают ошибки в их использовании. Самые распространенные "грехи" - посещение бани, душа, плаванье, сон с неснятыми линзами, а также неправильный уход за ними, увеличивающий риск инфекций.
#7 Травмы глаз. Зачастую люди не понимают, что могут травмировать глаза, выполняя повседневные работы по дому, такие как рубка дров, ремонт жилища или садовые работы. Чтобы избежать травм, нужно обязательно пользоваться защитными очками.
Продукты, помогающие поддерживать здоровье глаз
Сохранить ясное зрение и избежать болезней глаз помогает и правильное питание.
Так, например, морковь, тыква и другие оранжевые овощи, содержащие бета-каротин, при попадании в организм обогащают его витамином А и помогают улучшить зрение в темноте, а зеленые листовые овощи (шпинат, салат, петрушка, руккола, капуста) помогают уменьшить риск развития катаракты и дегенерации макулы. Цитрусовые, богатые витамином С, укрепляют мелкие сосуды, а ягоды (черная смородина, виноград и особенно черника) содержат антиоксиданты антоцианы, которые спасают клетки глаз от преждевременного старения.
В свою очередь, яйца богаты мощными антиоксидантами и защищают глаза от вредного воздействия УФ-лучей, а также уменьшают опасность появления катаракты.
Жирная рыба (такая как лосось и тунец) содержит жирные кислоты омега, необходимые для сетчатки и помогающие предотвратить синдром сухого глаза. От чувства сухости глаза защитит и достаточное количество употребляемой жидкости.
"Здоровое питание может быть помощником в деле поддержания здоровья глаз, однако
в случае появления симптомов болезней нужно незамедлительно обращаться за помощью к специалисту", - предупреждает специалист.
Глазного врача нужно посещать хотя бы раз в год
"Взрослые должны профилактически посещать глазного врача хотя бы раз в год, а также всегда в тех случаях, когда есть жалобы на здоровье глаз - ухудшилось зрение, оно стало менее четким, стал неприятен яркий свет, возникло воспаление или в глаза попало инородное тело.
- Важно также обращать внимание на поведение детей, которое может свидетельствовать о падении зрения, например, если ребенок часто щурится и трет глаза, не может следить за текстом, не хочет читать и нагибается слишком близко к предметам во время письма или игр", - напоминает Марите Шукеле.
*Данные Всемирной организации здравоохранения. Слепота и нарушения зрения, 11 октября 2018 года.