Сегодня в школах начинаются осенние каникулы

Сегодня, 21 октября, у латвийских школьников начинаются осенние каникулы, которые продлятся неделю - до 25 октября.
Согласно утвержденным правительством правилам, в течение учебного года будет несколько каникул - на этой неделе будут осенние каникулы, зимние каникулы пройдут с 23 декабря по 3 января 2020 года, а затем последуют весенние каникулы, на которые ученики и 1-11-х классов отправятся 16 марта 2020 года, а ученики 12-х классов из-за экзаменов уйдут на недельные весенние каникулы с 23 марта 2020.
В конце учебного года школьники, как обычно, отправятся на летние каникулы, которые для учеников 1-8-х и 10-11-х классов продлятся с 1 июня по 31 августа.
Как и прежде, учебные заведения будут иметь право самостоятельно принять решение о недельных дополнительных каникулах во втором семестре для учащихся 1-х классов.
В случае возникновения в течение учебного года непредвиденной чрезвычайной ситуации, которая сделает невозможным проведение обучения в течение продолжительного периода (не менее одной недели), учредитель образовательного учреждения имеет право принять решение о продлении учебного года для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов. Например, такая ситуация может сложиться особенно холодной зимой, когда дети не могут посещать учебные заведения из-за низкой температуры воздуха.
Учебный год для большинства учащихся продлится до 29 мая 2020 года. Однако из-за необходимости сдачи экзаменов для учащихся 9-х классов учеба закончится 15 мая, а учебный год - 12 июня, в свою очередь для учащихся 12-х классов учеба закончится 15 мая, а учебный год завершится 19 июня.