Сегодня в школах начинаются осенние каникулы

Согласно утвержденным правительством правилам, в течение учебного года будет несколько каникул - на этой неделе будут осенние каникулы, зимние каникулы пройдут с 23 декабря по 3 января 2020 года, а затем последуют весенние каникулы, на которые ученики и 1-11-х классов отправятся 16 марта 2020 года, а ученики 12-х классов из-за экзаменов уйдут на недельные весенние каникулы с 23 марта 2020.

В конце учебного года школьники, как обычно, отправятся на летние каникулы, которые для учеников 1-8-х и 10-11-х классов продлятся с 1 июня по 31 августа.

Как и прежде, учебные заведения будут иметь право самостоятельно принять решение о недельных дополнительных каникулах во втором семестре для учащихся 1-х классов.

В случае возникновения в течение учебного года непредвиденной чрезвычайной ситуации, которая сделает невозможным проведение обучения в течение продолжительного периода (не менее одной недели), учредитель образовательного учреждения имеет право принять решение о продлении учебного года для учащихся 1-8-х и 10-11-х классов. Например, такая ситуация может сложиться особенно холодной зимой, когда дети не могут посещать учебные заведения из-за низкой температуры воздуха.