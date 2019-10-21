До ботокса: латвийская фитнес-красавица показала, как выглядела 10 лет назад

"2009 или 2019?" - обратилась она с вопросом к подписчикам под размещенным фотоколлажем. Судя по фото, красавица действительно изменилась за 10 лет.

Перемены во внешности заметили и поклонники Валдмане. Один из них написал, что это "два разных человека".

Сам Юта пояснила в комментариях, что эффекта блефаропластики можно достичь при помощи "правильнх ресниц" и ботокса. Более того, в 2019 году, по ее мнению, она выглядит намного моложе, чем в 2009-м.

"Мне никогда не давали 16 лет в мои. Все думали, что я старше, а теперь мне не продают вино без паспорта", - призналась Валдмане.

Она отметила, что во внешнем виде женщины большую роль играет правильная форма бровей, а поэтому советует своим последователям посетить курсы макияжа.