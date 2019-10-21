Чешские спецслужбы раскрыли российскую шпионскую сеть

Как указал глава службы, шпионы осуществляли свою деятельностью через посольство России в Праге.

"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", — отметил Коуделка.

В BIS утверждают, что шпионская сеть была создана людьми, которые "связаны с российским службами разведки". Задействованные лица получали финансирование из России и посольства РФ в Чехии.

По словам главы BIS, шпионы через Интернет планировали атаки против целей в Чехии и других государств.

Как отметил Коуделка, упомянутая шпионская сеть является частью более крупной структуры, которая распространяется и на другие европейские государства.