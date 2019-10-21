Чешские спецслужбы раскрыли российскую шпионскую сеть

В понедельник, 21 октября, Служба безопасности и информации Чехии (BIS) сообщила о том, что ведомство совместно с чешской полицией раскрыли и ликвидировали российскую сеть разведки, которая действовала на территории государства. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы BIS Михаила Коуделки.
Как указал глава службы, шпионы осуществляли свою деятельностью через посольство России в Праге.
"Эта сеть была полностью разгромлена и обезглавлена", — отметил Коуделка.
В BIS утверждают, что шпионская сеть была создана людьми, которые "связаны с российским службами разведки". Задействованные лица получали финансирование из России и посольства РФ в Чехии.
По словам главы BIS, шпионы через Интернет планировали атаки против целей в Чехии и других государств.
Как отметил Коуделка, упомянутая шпионская сеть является частью более крупной структуры, которая распространяется и на другие европейские государства.
Между тем посольство РФ в Чехии заявило, что информация BIS "не имеет ничего общего с действительностью".