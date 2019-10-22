Вт, 22.10.2019
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Девочки в Великобритании начали прогуливать школу, чтобы избежать "гендерно-нейтральных" туалетов

ФОТО: SIPA

Совсем недавно многие школы Великобритании ввели "унисекс" или "гендерно-нейтральные" туалеты. Это потрясло многих учениц их их родителей.

Вопрос о таких туалетах в Великобритании актуализировался в последние два месяца, когда "унисекс"-туалеты были введены и в знаменитом театре The Old Vic, против чего протестовали даже известные актрисы. Кроме того, сейчас в Великобритании "унисекс"-туалеты готовятся ввести все больше начальных и средних школ.

Актуализация "гендерно-нейтральных" туалетов в Великобритании происходит потому, что это позволяет чувствовать себя увереннее детям, которые идентифицируют себя как транс-лица и хотят использовать те же самые туалеты, что и противоположный пол.

Родители и учителя уже предупредили администрации школ, утверждая, что "гендерно-нейтральные" туалеты в учебных заведениях вынуждают многих девочек чувствовать беспокойство, угрожая таким образом их здоровью.

Девочки, у которых происходит менструация, так обеспокоены разделением туалета с мальчиками, что некоторые из них даже остаются дома, боясь, что станут объектом насмешек.

Некоторые девочки даже рискуют получить инфекцию, так как отказываются посещать в школе туалет и терпят весь день. В свою очередь другие девочки в течение дня перестали пить какие-либо жидкости, опасаясь, что придется использовать "унисекс"-туалет.

Жалобы дошли до политиков, которым предстоит принять решение о дальнейшем введение "гендерно-нейтральных" туалетов.

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