Девочки в Великобритании начали прогуливать школу, чтобы избежать "гендерно-нейтральных" туалетов

Вопрос о таких туалетах в Великобритании актуализировался в последние два месяца, когда "унисекс"-туалеты были введены и в знаменитом театре The Old Vic, против чего протестовали даже известные актрисы. Кроме того, сейчас в Великобритании "унисекс"-туалеты готовятся ввести все больше начальных и средних школ.