Девочки в Великобритании начали прогуливать школу, чтобы избежать "гендерно-нейтральных" туалетов

Совсем недавно многие школы Великобритании ввели "унисекс" или "гендерно-нейтральные" туалеты. Это потрясло многих учениц их их родителей.
Вопрос о таких туалетах в Великобритании актуализировался в последние два месяца, когда "унисекс"-туалеты были введены и в знаменитом театре The Old Vic, против чего протестовали даже известные актрисы. Кроме того, сейчас в Великобритании "унисекс"-туалеты готовятся ввести все больше начальных и средних школ.
Актуализация "гендерно-нейтральных" туалетов в Великобритании происходит потому, что это позволяет чувствовать себя увереннее детям, которые идентифицируют себя как транс-лица и хотят использовать те же самые туалеты, что и противоположный пол.
Родители и учителя уже предупредили администрации школ, утверждая, что "гендерно-нейтральные" туалеты в учебных заведениях вынуждают многих девочек чувствовать беспокойство, угрожая таким образом их здоровью.
Девочки, у которых происходит менструация, так обеспокоены разделением туалета с мальчиками, что некоторые из них даже остаются дома, боясь, что станут объектом насмешек.
Некоторые девочки даже рискуют получить инфекцию, так как отказываются посещать в школе туалет и терпят весь день. В свою очередь другие девочки в течение дня перестали пить какие-либо жидкости, опасаясь, что придется использовать "унисекс"-туалет.
Жалобы дошли до политиков, которым предстоит принять решение о дальнейшем введение "гендерно-нейтральных" туалетов.