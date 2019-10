Пиар-директор Началовой опубликовала видео, сделанное незадолго до ее смерти

Неожиданно и необьяснимо- почему я плачу. Просто потому. Конечно у меня очень много такого домашнего видео. Конечно я им не спекулирую, не лювлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции- я буду делать это, буду, но редко. И только по порыву души. Сегодня душа моя рвется, скорбит и плачет. Такой вот выдался день! Мне хочется вспомнить и взгрустнуть. Мне хочется плакать и сейчас я роняю слезы на экран айфона. Потому что каждая деталь этого видео связана и со мной и с моей артисткой, которая даже после своей скоропостижной кончины не перестанет быть таковою. И с понятными мне людьми, гостями ее празника. А вернее 12- ти летия Веруши. Так, и только так, ее называла мама. Здесь самые близкие. Здесь вся семья Долиных, и Сашенька, внучка Ларисы Александровы, знающая Юлины песни и искренне отплясывающая. И Лина ее мама, дочь Л Долиной, близкий друг Юли. И сама ЛА, сидящая в телефоне, все очень жизненно. Здесь Женя Алдонин он всегда присутствовал на дне рождения дочери по - другому у нас не бывало. Здесь Гуси - семья Ролана Гусева, вспоследствии пережившая с нами тяжелые похороны. Здесь Костюшкина Ю с сыном, но он болтает в это время с моим Филиппом. Здесь Вовка, помощник во всем. Преданные люди. Мы притащили аппарат караоке, чтобы было повеселее и она поет для своих, всегда попадая в ноты. Я нашла этот ресторан. Мы с Юлей заказали атрибутику для Веры, связанную с темой, которая ее волновала тогда- Код Да Винчи. Каждый год я находила рестораны, темы и прочее. Здесь еще счастливые родители. И все это за 3 факин месяца до ухода в иную жизнь! Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход. Всем живущим добра и счастья. #взгрустнулось #какэтобыло #юлияначалова #вераалдонина #деньрождения #затримесяца #ктобызнал #просто #так #было @julianachalova_manager @taisianachalova @tanya_tareshkina @mostovlukoks

