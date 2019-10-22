Пиар-директор Началовой опубликовала видео, сделанное незадолго до ее смерти

На нем запечатлен день рождения дочери Юлии - Веры. Тогда девочке исполнилось 12 лет, и на ее празднике гуляла вся семья.

"Здесь самые близкие. Здесь вся семья Долиных, и Сашенька, внучка Ларисы Александровы, знающая Юлины песни и искренне отплясывающая. Здесь Женя Алдонин, он всегда присутствовал на дне рождения дочери, по-другому у нас не бывало. Здесь Гуси - семья Ролана Гусева, впоследствии пережившая с нами тяжелые похороны. Здесь Костюшкина Юля с сыном, но он болтает в это время с моим Филиппом", - рассказала Исаева в комментарии к своему посту, отметив, что