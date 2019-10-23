Ринкевич: стоит подумать об открытии посольства Латвии в Латинской Америке

В ближайшие годы Латвии стоит рассмотреть вопрос об открытии посольства в Латинской Америке, заявил сегодня министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на заседании комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам).

В ходе рассмотрения проекта бюджета Министерства иностранных дел (МИД) на следующий год Ринкевич сообщил, что изначально приоритетом МИД было открытие двух новых посольств - в Австралии и Бразилии, но после оценки своих возможностей и других обстоятельств было решено первоначально создать посольство в Австралии.

"Однако в ближайшие годы я буду призывать также к размышлениям об открытии посольства в Латинской Америке, потому что там нужен опорный пункт для развития дипломатических отношений", - сказал политик, добавив, что бизнесмены также проявляют интерес к созданию посольства в Африке.

Согласно утвержденному правительством плану бюджета на 2020 год, запланированные расходы МИД на следующий год составляют 67,25 млн евро, что на 1,62 млн евро больше, чем в этом году.

Из этих денег 66,28 млн евро планируется потратить на выполнение основных функций государства, а 959 527 евро - на реализацию проектов, финансируемых или софинансируемых из средств Европейского союза (ЕС) и других стран.

На планирование и реализацию внешней политики Латвии будет потрачено 56,45 млн евро, на взносы в международные организации - 10,80 млн евро. Большая часть денег - 39,36 млн евро - предназначена для обеспечения дипломатических и консульских миссий.

На приоритетные меры МИД в следующем году выделено 3 млн евро, большая часть которых - 1,78 млн евро - предназначена для открытия и обеспечения работы нового посольства в Австралии.