"О слабости "Согласия" мечтает каждый националист и либерал": Элкниньш накануне съезда партии

По его мнению, у партии есть все шансы измениться, и лично он покидать ее ряды не собирается.

"В нынешнем политическом предложении "Согласие" является единственной партией, которая поддерживает социал-демократические ценности и не делит людей по национальной принадлежности.

Само собой, что о слабости "Согласия" мечтает каждый четко мыслящий националист и либерал, и, к сожалению, мы сами дали им в руки оружие", - сказал политик.

Он признал, что процессы в Рижской думе ослабили "Согласие" как извне, так и изнутри.

По мнению Элксниньша, преодолеть эту болезнь возможно только изменившись. "Иначе мы доставим большое удовольствие тем, кто обещал зарплаты медикам и учителям, а в результате забрал деньги на детские обеды, направив их партиям и на зарплаты министров", - заявил мэр Даугавпилса.