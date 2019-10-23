Ср, 23.10.2019
Друг мне сказал, что Управление мест лишения свободы в Гривскую тюрьму набирает надзирателей. График - сутки через трое. Это мечта студента! Анатолий Чапкевич, главный инспектор отдела ресоциализации Даугавгривской тюрьмы
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Политика
  • "О слабости "Согласия" мечтает каждый националист и либерал": Элкниньш накануне съезда партии

"О слабости "Согласия" мечтает каждый националист и либерал": Элкниньш накануне съезда партии

1

Андрей Элкниньш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Партии "Согласие" нужна кардинальная реорганизация, заявил перед предстоящим на этой неделе съездом партии член правления "Согласия", председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш.

По его мнению, у партии есть все шансы измениться, и лично он покидать ее ряды не собирается.

"В нынешнем политическом предложении "Согласие" является единственной партией, которая поддерживает социал-демократические ценности и не делит людей по национальной принадлежности.

Само собой, что о слабости "Согласия" мечтает каждый четко мыслящий националист и либерал, и, к сожалению, мы сами дали им в руки оружие", - сказал политик.

Он признал, что процессы в Рижской думе ослабили "Согласие" как извне, так и изнутри.

По мнению Элксниньша, преодолеть эту болезнь возможно только изменившись. "Иначе мы доставим большое удовольствие тем, кто обещал зарплаты медикам и учителям, а в результате забрал деньги на детские обеды, направив их партиям и на зарплаты министров", - заявил мэр Даугавпилса.

По его мнению, руководство "Согласием" должны взять на себя люди с опытом для кардинальной реорганизации и укреплении партии в регионах.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ