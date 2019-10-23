Дело Муйжниекса: Министерство предложило Латвийскому университету мировую

Он сообщил, что у него состоялся разговор с министерством, но до тех пор, пока стороны не договорятся окончательно, никаких объявлений не будет.

Встречи с представителями министерства по данному вопросу еще только планируются.

Муйжниекс пояснил, что ЛУ предлагает министру образования и науки Илге Шуплинске утвердить решение конституционного собрания вуза о его утверждении на должности ректора, а также взять на себя обязательство разработать внутренние нормативные акты и осовременить конституцию вуза в соответствии с совместно определенными целями модернизации высших учебных заведений.

"Мы готовы в сотрудничестве с другими латвийскими вузами работать над содержательной моделью развития высшего образования, в том числе изменением принципов управления. Если ставить перед собой амбициозные цели, в выигрыше будут все - и вузы, и общество, и государство в целом", - сказал Муйжниекс.

Как сообщалось ранее, в конце августа после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения МОН, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом "О конституции Латвийского университета".

Тем не менее 30 сентября Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Муйжниекса решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора вуза.

Таким образом, Муйжниекс был признан судом исполняющим обязанности ректора. Кроме того, правовое основание для организации повторных выборов ректора в настоящее время исчезло, пояснили в суде.

Это решение суда означает, что до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу, выборы ректора, прошедшие в июне, считаются легитимными. На данный момент неизвестно, когда произойдет рассмотрение этого дела по существу.