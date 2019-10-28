26 сентября Сейм Латвийской Республики утвердил концепцию национальной безопасности, которая впоследствии станет основой для разработки плана национальной безопасности. Эта концепция рассматривает различные угрозы, которые должна учитывать наша страна. В качестве примера можно упомянуть вооруженные атаки, кибератаки, терроризм, энергетическую безопасность и многие другие темы. TVNET пригласил Яниса Кажоциньша, советника по национальной безопасности президента и секретаря Совета национальной безопасности, побольше рассказать о концепции и о национальной безопасности в целом.

Для информации - планирование национальной безопасности Латвии Основываясь на Законе о национальной безопасности Латвийской Республики, Бюро по защите Сатверсме (SAB) не реже одного раза в четыре года готовит анализ угроз государства. Затем на основе этого анализа Кабинет министров готовит концепцию национальной безопасности. Впоследствии Служба военной разведки и безопасности готовит анализ военной угрозы, из которого разрабатывается концепция национальной обороны. Следующий шаг - План национальной безопасности и План национальной обороны. В заключении будет составлен Оперативный план национальной обороны (Янис Кажоциньш считает, что это еще не итоговый документ). Таким образом, концепция национальной безопасности содержит относительно общий взгляд на актуальные проблемы безопасности государства. Она включат в себя стратегические основные принципы, которые необходимо учитывать при разработке новых документов планирования политики, законодательства и планов действий в области национальной безопасности.

Если рассматривать новую концепцию национальной безопасности, какие основные изменения вы можете назвать?

Мы начали рассматривать вопрос о внедрении комплексной системы национальной обороны.

Что это значит?

Комплексная система национальной обороны - это способ, которым мы объединяем защиту от сочетания военных и других угроз. В настоящее время военные угрозы дополняются тем, что широкая публика знакома с таким понятием, как гибридные угрозы. Учитывая, что мы являемся членом НАТО и ЕС, чисто военная угроза возможна, но гораздо менее вероятна. Это стало особенно маловероятным, потому что союзные военные подразделения теперь находятся на нашей территории.

Читая новую концепцию безопасности, я также заметил несколько угроз, которые ранее не входили в повестку дня Латвии. Одним из таких примеров является потенциальная угроза, создаваемая изменением климата. Не могли бы Вы рассказать нам немного больше об этой теме?

Я думаю, что в этом документе конкретно теме изменения климата особого внимания не уделяется. Она [тема] больше включена в пункт об энергетической безопасности. В свою очередь, энергетическая безопасность очень тесно связана с нашими действиями в борьбе с изменением климата.

В мире существуют серьезные угрозы, о которых, возможно, говорят не всегда. Как правило, они вызваны самими людьми и потенциально могут привести к уничтожению человечества. Особого внимания заслуживают три такие угрозы. Первая связана с хорошо известным всем нам изменением климата и глобальным потеплением.

В научном сообществе существует предположение: если глобальные средние температуры поднимутся выше 1,5 градусов по Цельсию, то дальнейшее повышение средних температур больше нельзя будет остановить.

Уже сейчас на севере Сибири средняя температура в некоторых районах поднялись на целых 3 градуса. Это чрезвычайно опасно по ряду причин. Одна из них - инфраструктура в России разрушается. Это потому, что находящийся под землей вечный лед поддерживает деятельность множества фабрик, зданий и дорог. Если он начнет таять, это будет означать большие потери и разрушение этих структур.

Вторая угроза связана с ядерным оружием. Во время холодной войны было такое выражение - Mutually assured destruction, что означает - в случае ядерной войны все воюющие стороны обязательно будут уничтожены. После окончания холодной войны мировые политики многое сделали для ограничения распространения ядерного оружия в мире. Однако в настоящее время мы наблюдаем процесс возврата к этой тенденции. Некоторые соглашения, которые были заключены между США и СССР во время холодной войны, постепенно прекращаются.

Кроме того, Россия сама заканчивает свои военные учения, разыгрывая сценарий использования ядерного оружия.

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Однако еще более опасными являются усилия отдельных стран взять это оружие под контроль. У северной Кореи это уже получилось, а Иран лишь в нескольких шагах от цели. Кроме того, ядерное вооружение Ирана также приведет к вооружению Саудовской Аравии. Мы уже видели такой прецедент в случае с Пакистаном и Индией. Следует также отметить, что эти ядерные государства относительно нестабильны и политическая ситуация в этих странах может внезапно измениться.

Таким образом оружие может попасть в руки к террористам-смертникам.

И, наконец, третья угроза - биологическая. Биологические формы войны известны с древних времен. Наше несчастье заключается в том, что использование такого оружия еще не закончено, и несколько авторитарных государств хотели бы иметь его в своем арсенале. Второй риск в рамках этой угрозы связан с распространением так называемого движения против вакцинации по всему миру. Из-за этого могут возродиться ряд болезней, которые человечество считало побежденными.

Третий риск, в свою очередь, связан с потерей эффективности антибиотиков. В контексте этой проблемы необходимо искать новые формы, которых не так много. Возможно, что в краткосрочной перспективе многие вещи, на которых основана наша медицина, больше не будут доступны.

Если мы немного вернемся к концепции национальной безопасности, какова нынешняя ситуация, связанная с попытками шпионажа со стороны России? Я прочитал в концепции, что наблюдалась шпионская деятельность из других стран тоже. Многие предполагают, что это может быть Китай.

По своему опыту могу сказать, что российские службы очень заинтересованы не только в Латвии, но и в других государствах-членах НАТО и ЕС. Россия не любит НАТО и Европейский Союз. Можно даже сказать, что ЕС подвергается еще большему риску, чем НАТО.

Имеем ли мы дело со шпионами? Есть так называемые легальные резиденты или люди с дипломатическим статусом. Они работают из посольства России. Их вычислить не особенно сложно. Однако есть и те, кто въезжает в Латвию без дипломатического статуса и о ком мы ничего не знаем. Тот факт, что многие латвийцы ездят путешествовать по России, тоже является риском. Это означает, что существует возможность шантажировать этих граждан или получать интересующую информацию.

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Однако я бы хотел сказать, что мы почти справились с проблемой угроз шпионов в крупных масштабах. Гораздо сложнее бороться с информационной войной в России. Это также обсуждается в рамках новой концепции безопасности. Пока что мы можем видеть переход от простой информационной войны, в которой искажаются факты, к когнитивной войне. Эта война уже не о фактах, а об отношении. Существуют различные способы формирования такого отношения. Например, у нас в Латвии сложилось впечатление, что чиновники идут в политику исключительно ради наживы. По своему опыту могу сказать, что это в значительной степени не соответствует действительности. Люди не доверяют ни политикам, ни принятым ими решениям. Таким образом, доверие к государству как таковому теряется.

Если граждане не уверены в своей стране, эта страна не будет защищена. В этом случае уничтожить страну извне с элементами гибридной когнитивной войны будет гораздо проще.

Несомненно, в информационной войне очень важен качественный контент в медийной среде. Однако это помогает опровергать различные мифы и неправильные представления о Латвии. Если я не ошибаюсь, необходимость повышения качества независимой журналистики также включена в концепцию безопасности. Я хотел спросить Вас о недостаточно финансируемых общественных СМИ. Можно ли производить качественный контент, если государство не оказывает необходимой экономической поддержки?

Противодействие дезинформации - довольно безнадежная мера, потому что ее слишком много. Если мы посмотрим, как Россия нападает на Латвию в информационном пространстве, в ней доминируют три сообщения: 1) Латвия - несостоятельное государство с коррумпированным правительством и слабой экономикой, 2) в Латвии меньшинства подвергаются дискриминации, 3) в Латвии возрождается фашизм.

Проблема в том, что у нас есть два информационных пространства. Люди, которые более доверяют русскоязычным СМИ, имеют разные взгляды на оккупацию Крыма, чем те, кто уделяет больше внимания местным и западноевропейским медиа. Это то, о чем нам нужно думать. По этой причине правительство также выделило средства в бюджете на следующий год для средств массовой информации. Больше внимания следует также уделить функционированию Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Понятно. Однако я больше хотел узнать о Китае. Как я уже говорил, многие подозревают, что шпионская активность этой страны в Латвии возросла. Это правда?

Мы видим относительно небольшую активность китайцев в Латвии. Однако необходимо учитывать, что Китай предложил огромную сумму денег для строительства туннеля Rail Baltica под морем, соединяющего Хельсинки и Таллинн. Очень трудно обосновать экономическую логику этого предложения, поскольку этот туннель будет длиннее Евротоннеля, который идет от Фолкстона во французский Кале под Ла-Маншем. Но этот тоннель только в последние годы начал окупать свои затраты (спустя 20 лет после его завершения).

Совершенно очевидно, что этот проект более политически обоснован. Китай может использовать этот туннель для поставок в Европу товаров, которые он транспортирует через Северное Ледовитое море. Идея, конечно, хорошая, но вопрос в том, что мы должны будем дать взамен?

Мы уже заметили, что во многих странах мира Китай просто захватил порты. Мы не хотим допустить ситуацию, в которой мы теряем свободу действий.

Китай, конечно, продолжает набирать силу, и мы в Латвии должны понимать, что использование военной силы Пекина в любой точке мира повлияет и на нас.

В наше время мы должны поддерживать союзников в НАТО, а в рамках НАТО и США. Вместе с НАТО и США мы должны построить так называемый Большой Запад - он объединит страны с демократическими системами управления и схожими ценностями (например, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия). Если мы сможем удержать этот более широкий Запад вместе, то будет гораздо больше шансов, что Китай не станет предпринимать военные действия, которые могут привести к очень неблагоприятным последствиям.

Еще одна проблема, на которой я заострил свое внимание в рамках концепции национальной безопасности - это проблема угроз международного терроризма. Недавно Служба национальной безопасности (VDD) опубликовала стратегию предотвращения финансирования терроризма. В ней говорилось, что латвийцы, присоединившиеся к ИГИЛ, могут использовать свои контакты в Латвии для сбора средств на террористическую деятельность. По Вашему мнению, какова текущая ситуация с распространением терроризма в Латвии?

Угроза терроризма в Латвии все еще мала. В то же самое время следует учитывать, что мы участвуем в международных контртеррористических операциях. Наши инструкторы все еще находятся в Ираке, а солдаты в Афганистане. По этой причине нельзя исключать, что однажды обратят внимание и на нашу страну.

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В связи с этим Концепция национальной безопасности и План национальной безопасности включают различные мероприятия, которые мы регулярно проводим - тренинги не только со службой национальной безопасности, но также со службой неотложной медицинской помощи, государственной полицией, местными органами власти, структурами министерства внутренних дел и т. д. На этих учениях мы пытаемся спланировать нашу реакцию на подобные кризисные ситуации.

Вернемся к тому же российскому фактору - я хотел бы узнать Ваше мнение о возможностях кибербезопасности нашей страны. На последних выборах мы видели, как взломали портал www.draugiem.lv. После этого по нему была распространена символика России. Можем ли мы гарантировать, что подобная ситуация больше не повторится?

Никаких серьезных кибератак против любой из стран не произошло с 2007 года. Здесь я говорю о случае, когда в Таллине был перенесен бронзовый солдат. С тех пор в Эстонии был создан Центр кибербезопасности НАТО, и Латвия была представлена в Совете Центра. В нашей стране кибербезопасности уделяют большое внимание, поэтому был разработан www.cert.lv. В целом его возможности лучше, чем у стран Евросоюза. Люди, которые там работают, очень профессиональны и ежедневно следят за развитием безопасности в киберпространстве.

Однако мы, конечно, не можем утверждать, что в Латвии не может произойти масштабная кибератака с серьезными последствиями.

По этой причине мы работаем над защитой критической инфраструктуры. Мы уделяем особое внимание электроэнергетической инфраструктуре. Одной из причин такого подхода является важность электричества для национальных сообщений и интернета. Например, отсутствие электричества может привести к выходу из строя банкоматов. В такой ситуации люди не смогут пойти в банк, чтобы снять наличные. Аналогичным образом, отсутствие интернета лишит банки возможности определять сумму денег, которой владеет каждый человек. Это было бы довольно серьезной ситуацией. Конечно, следует отметить, что банки (также, как и больницы) имеют альтернативы для кризисных ситуаций.

Несомненно, банковская деятельность также связана с другим аспектом национальной безопасности - экономическим благосостоянием нашей страны. Каковы, на Ваш взгляд, основные угрозы экономической безопасности и процветанию Латвии на данный момент?

Я не экономист, но в настоящее время выглядит так, что мировая экономика, похоже, движется не в лучшем по отношению к нам направлении. У этого много причин. Одной из них является торговая война между США и Китаем, и очень важно, чтобы обе стороны могли договориться о взаимоприемлемом решении.

В последнем кризисе 2008 и 2009 года, в мире были использованы два инструмента для преодоления экономических проблем - 1) снижение процентных ставок и 2) заимствование большего количества денег, увеличивая государственный долг. Ставки снизить уже невозможно, поскольку во многих странах они и так негативны. В свою очередь повысить государственный долг для многих стран невозможно из-за их экономических проблем. В данном случае я говорю о таких игроках, как Греция, Испания, Италия и Португалия. Это означает, что нам придется создавать новые инструменты, чтобы остановить экономический спад.

Как тогда Латвия сможет справиться с ожидаемыми экономическими проблемами?

Латвии нужно уделять гораздо больше внимания малым и средним предприятиям и инновациям. У нас нет и не будет большой рабочей силы, но мы и не хотим ее импортировать, потому что нам нужно преодолеть последствия оккупации СССР и построить сплоченное общество. В свою очередь, в случае притока иностранной рабочей силы страна столкнется с большими проблемами интеграции этих людей. В Латвии уже сейчас есть выдающиеся ученые, одним из которых является профессор Андрис Амбайнис (один из ведущих мировых исследователей в области квантовых компьютерных технологий). Это может стать одним из способов обеспечения дальнейшего развития нашей экономики.

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Говоря о внешних воздействиях, в концепции также говорится, что на границах Латвии были обнаружены беспилотные летательные аппараты, используемые для наблюдения. Как нам бороться с этой проблемой?

В настоящее время разрабатываются технологии, способные обезвредить эти аппараты. Если помните, в Великобритании один из крупнейших аэропортов был парализован на 24 часа из-за таких устройств, пролетающих над ним. Теперь британцы нашли способ предотвращать подобные ситуации. Мы тоже должны включить эти технологии в свой арсенал. Нет сомнений в том, что беспилотные летательные аппараты являются одним из инструментов будущей войны.

В заключение интервью я хотел бы задать Вам вопрос, связанный с вышеупомянутым фундаментом латвийской безопасности - доверием между правительством и обществом. Как вы думаете, мы можем уменьшить недоверие людей к государственным структурам?

В этом случае речь идет не только об отсутствии доверия к структурам власти, но и о недоверии к политическому классу и интеллигенции в целом.

Президент Левитс в настоящее время активно работает над этим вопросом. Он считает, что государство должно быть легитимным, потому что является дополнением демократии. Если избиратели считают, что выбранные должностные лица не будут прислушиваться к их требованиям и выполнять обещания, а судебная система неэффективна, страна рано или поздно рухнет. Поэтому крайне важно усилить все эти этапы.