"Есть ли место коммунистическому правительству Китая в наших школах?", - рассуждают исследователи по всему миру. Тем временем Латвийский университет, которому в течение последних десяти лет от Китая было перечислено более половины миллиона евро, не спешит озадачивать себя этим вопросом. В свою очередь в политических рядах победу празднует самоцензура.