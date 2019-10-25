"Ни порыбачить, ни искупаться": в канале на Югле вода загрязнена неизвестным веществом

"Кто-то что-то пролил. За такими вещами нужно следить. Посмотрите, что тут происходит! Это все в реку, уйдет в озеро, в канал. Ни порыбачить, ни искупаться. Я был тогда, когда спасателей еще не было, они потом подъехали, я уже удочки закинул", - рассказал журналистам мужчина.

Рыбаки указывают, что неприятные ситуации наблюдают уже не в первый раз. Пару месяцев назад в том же самом месте была найдена бочка с нефтяными продуктами - она была закопана в землю.

На ликвидацию последствий и ограждение территории спасатели потратили еще два часа. На данный момент эксперты Службы охраны окружающей среды еще не определили содержание образцов веществ, однако известно, что они не нефтяного происхождения, у них нет примесей опасных отходов.

Заместитель директора VDD, руководитель отдела контроля Элмарс Ясинскис указал: "Мы созвонились с представителем Департамента сообщения. Он взял образцы для проведения проверки.

На данный момент неизвестно, что туда было выброшено, но, судя по запаху, это может быть материал органического происхождения.

Мы попросили департамент предоставить нам всю информацию, которая будет в их распоряжении, и предотвратить загрязнение".