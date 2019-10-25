В США от вейпинга умерли уже 34 человека

CDC обобщили данные о заболевании от 49 из 50 штатов и сообщили, что на данный момент число пациентов, страдающих от легочной болезни, достигло 1604.

В 24 штатах констатированы 34 случая смерти.

Должностные лица еще не выяснили причину вспышки этого заболевания, констатированного в июне. Исследование ведется по разным направлениям.

Несмотря на то, что пока не ясно, что вызывает недуг, единственной общей деталью во всех случаях является то, что пациенты использовали электронные сигареты.

Также, согласно новым данным, свою роль во вспышке заболевания сыграли и продукты с тетрагидроканабинолом (THC), который является главным психоактивным веществом в составе марихуаны.

Электронные сигареты доступны в США с 2006 года. Пока неизвестно, возникла ли вспышка заболевания только сейчас, или же случаи возникали и раньше, просто их неверно диагностировали.