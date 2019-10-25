"Проснулись от жуткого запаха": в Пурвциемсе ночью полыхали три легковушки

В ночь на пятницу, 25 октября, в рижском районе Пурвциемс произошел пожар. Напротив многоквартирного дома на улице Стайцелес 1 горели три легковых автомобиля. К счастью, в инциденте пострадавших нет.
Неприятную картину увидели жители многоквартирного дома на улице Стайцелес 1 утром в пятницу - чьи-то машины, которые еще минувшим вечером были целы и невредимы теперь стоят обуглившиеся и скорее напоминают сцену для съемок боевика.
Судя по фотографиям и видео, легковой автомобиль марки Volvo пострадал от огня меньше всего, в то время как от двух других транспортных средства не осталось практически и следа - машины настолько сильно горели, что теперь уж точно не подлежат эксплуатации.
Видео: Пожар в Пурвциемсе
Как редакции Русского TVNET сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов с улицы Стайцелес 1 поступил ночью в пятницу в 2.31.
В VUGD подтвердили, что горели три легковых автомобиля, площадь пожара составила 12 квадратных метров. К счастью, в инциденте никто не пострадал.
Между тем, как пишут местные жители в соцсетях, многих ночью разбудил "жуткий запах".
Некоторые отмечают, что пожар мог быть результатом злонамеренного поджога.