Фото: Определилась латвийская тыква-великан

На финал чемпионата в Рижский зоопарк были доставлены десять финалисток - самые большие тыквы Латвии из Кулдиги, Добеле, Вентспилса, Адажи, Ницы и Ауце.

Торжественный процесс замера и взвешивания тыкв стал возможным благодаря крепкой хватке ведущих латвийских силачей Агриса Казельника и Айвара Шмаукстелиса, по результатам которого был составлен ТОП-10 самых тяжелых тыкв. Обладателем второго места стала тыква, выращенная Ингридой Кузмицкой, - 216,5 кг, а третье место получила тыква Марты Дупкевичи весом 135 кг. Далее следует тыква Линды Кузмицкой весом 124 кг, выращенная в окрестностях Адажи, и еще две тыквы семьи Кузмицких, которые весят соответственно 123 и 90 кг.

"Латвия может гордиться огородниками, которые способны вырастить такие огромные плоды! Поэтому уже 14-й год подряд мы собираем самые большие тыквы в Рижском зоопарке, чтобы вместе отметить праздник большого урожая. Maxima Latvija поддерживает семьи, и мы рады видеть, что и "Латвийский чемпионат на самую большую тыкву" собирает семьи - и сотрудничество, и здоровую конкуренцию среди членов семьи за то, кто вырастил самую большую тыкву, можно только приветствовать. Для того чтобы съесть эти гигантские тыквы, тоже нужна большая семья. И она проживает в Рижском национальном зоологическом саду, обитатели которого теперь смогут насладиться крупнейшими латвийскими тыквами этого года. Первыми тыквой угостятся обитатели новой экспозиции "Африканская саванна" - обезьяны гелада", - рассказал член правления Maxima Latvija Виктор Троицын.

В этом году на "Латвийский чемпионат на самую большую тыкву" в целом было заявлено 17 тыкв из шести краев Латвии - Кулдиги, Адажи, Вентспилса, Скрунды, Ницы и Бене.

Владелец самой большой тыквы получил в награду подарочную карту на сумму 350 евро для покупок в магазинах Maxima Latvija по всей Латвии, обладатели второго и третьего мест - подарочные карты на 220 и 150 евро. В свою очередь все остальные финалисты были награждены подарочными картами на сумму 70 евро.