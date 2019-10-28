Экскурсия в невесомость: почему космический туризм намного ближе, чем вы думаете

Когда в непрерывном потоке информации Вы вдруг сталкиваетесь с темой космического туризма, наверняка, в голове начинают мелькать кадры из культового фильма "Пятый элемент" или вспоминаются строки из бестселлера Дугласа Адамса. Нам кажется, что это далекий мир "киношников" и "фантастов", не имеющий ничего общего с наступающим 2020 годом. Однако реализация идеи того, что отправиться в космос сможет кто угодно, уже не так далека, как кажется на первый взгляд.

Благодаря конкуренции между Blue Origin Джеффа Безоса, SpaceX Илона Маска и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона - массовый космический туризм развивается со скоростью света и становится к нам все ближе.

Более того, по расчетам компаний, первый коммерческий полет в космос может пройти уже в следующем году, и есть несколько причин, по которым очень сложно не верить этому утверждению.

Ричард Брэнсон ФОТО: AFP / Scanpix

Построен первый туристический космодром

Первый в мире частный космопорт для туристов – Spaceport America расположен в безлюдной местности округа Сьерра в штате Нью-Мексико. В 2008 году он получил лицензию на запуск частных космических кораблей – несколько тестовых стартов уже прошли. Недавно компания показала уже готовое здание космопорта.

Первый этаж называется Gaia - тут находятся залы ожидания, бар, места для отдыха и общения. Второй этаж - Cirrus. Здесь расположились центр управления полетами, комната инструктажа, корпус пилотов и группа летных операций. Ангар для космических кораблей символично назвали Gateway to Space. Он способен вместить пять кораблей SpaceShipTwo и два самолета-носителя с размахом крыльев в 43 метра.

Прошли испытания первого корабля для космических туристов

19 февраля 2016 года компания Virgin Galactic представила новую модель суборбитального космического корабля для туристов SpaceShipTwo. Он сможет нести на борту до 8 человек (6 пассажиров + 2 пилота).

Планируется, что полет будет осуществляться следующим образом: SpaceShipTwo с помощью самолета-разгонщика поднимается на 20-километровую высоту, где отстыковывается и проделывает дальнейший путь самостоятельно.

Время полета составляет 2,5 часа, из них на невесомость придется около 6 минут, пишет National Geographic.

Новая модель суборбитального космического корабля для туристов SpaceShipTwo ФОТО: Reuters

В космосе уже побывало несколько туристов

Первый турист в космосе побывал еще в далеком 2001 году. Американский мультимиллионер Деннис Тито отправился в полёт с космодрома Байконур в Казахстане и заплатил за это 20 млн долларов.

Он облетел Землю по орбите 128 раз.

Тито готовился к полёту в течение 8 месяцев. Ему пришлось пройти не только физическую подготовку, но и освоить основы управления космическим кораблем, вплоть до его ручной стыковки с МКС — на случай, если автоматика откажет.

После него в космос "прокатились" еще шесть человек, каждый из которых выложил за экзотическое приключение от $20 до $40 млн.

Безусловно, космические путешествия по-прежнему остаются очень дорогим удовольствием. Но в мире появляется все больше компаний, которые стремятся сделать космический туризм ближе.

Билеты уже в продаже

На данный момент билеты на орбиту забронировали порядка 600 человек, среди которых - известные бизнесмены и звезды шоу-бизнеса - Кэти Перри, Брэд Питт, Том Хэнкс и Леонардо ДиКаприо.

Пока неизвестно, когда именно они смогут полететь, но французская компания Mumm уже разработала для них бутылки, позволяющие пить шампанское в невесомости.

ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Изначально стоимость билета составляла 200 тыс. долларов. Но сейчас из-за ажиотажа и ряда технических накладок цена выросла еще на 50 тысяч.

В эту сумму включена не только оплата полета, но и тестирование, полное обследование организма и психологического состояния будущих астронавтов.

Разработан концепт первого космического отеля

Как вы уже могли догадаться ни Booking, ни AirBnb в космосе не работают. Американская компания The Gateway Foundation в своем Twitter опубликовала концепт самого настоящего космического отеля с искусственной гравитацией.

Согласно их задумке, станция будет представлять из себя гигантское колесо, диаметром 190 метров, которое будет вращаться, создавая гравитационную силу (аналогичную силе притяжения Луны).