Cert.lv призывает не реагировать на необоснованные запросы подтверждения на сайтах

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv призывает жителей быть внимательными и не реагировать на запросы подтверждения личности, если те не были инициированы самостоятельно, например, в момент персонализированного входа на какой-либо сайт, сообщили агентству LETA в Cert.lv.
Для дополнительной защиты от мошеннических сайтов учреждение призывает использовать разработанный Cert.lv и NIC.lv бесплатный DNS-брандмауэр dnsmuris.lv, который защищает его пользователей от посещения ссылок, используемых действующими в Латвии фишинговыми кампаниями.
При этом Cert.lv пока не может более подробно прокомментировать констатированные в выходные дни попытки выманивания данных пользователей электронной подписи.
Ранее сообщалось, что на нескольких порталах произошли попытки мошенников получить в свое распоряжение данные пользователей электронного инструмента eParaksts, сообщило в воскресенье ГАО "Латвийский государственный центр радио и телевидения" (LVRTC).
В LVRTC пояснили, что в конкретных случаях пользователи eParaksts mobile получили призыв подтвердить через смарт-устройства свою личность с помощью eParaksts mobile, хотя не делали запросов в приложении.
Доступ к eParksts mobile отключен на конкретных сайтах. Их управляющие осведомлены о ситуации и проводят исследование инцидента.
LVRTC проинформировал об инциденте Cert.lv, а после получения дополнительной информации от вовлеченных сторон решит, надо ли информировать о произошедшем Государственную инспекцию данных.
На данный момент в распоряжении LVRTC нет информации о том, что на каком-либо из порталов произошла утечка персональных данных, отмечают в центре.
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