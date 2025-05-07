Видео Нарушение или нет? Рижанка получила штраф в Юрмале за парковку перед воротами

После поездки из Риги на место отдыха в Юрмалу Илзе припарковала арендованный электромобиль на улице Викторияс и завершила поездку через приложение.

Однако уже на следующий день Илзе неприятно удивила новость - с ее счета в приложении было списано несколько десятков евро за нарушение.

Даже после получения фотографий, подтверждающих нарушение, водителю не стало ясно, в чем именно она допустила ошибку.

Илзе сомневается в справедливости зафиксированного нарушения. Она уверена, что, во-первых, оставила достаточно места для проезда другим транспортным средствам, а во-вторых, припарковала автомобиль так, чтобы не мешать жильцам соседнего дома въезжать и выезжать с территории. Однако у полиции иное мнение.

Илзе решила обжаловать решение полиции, но столкнулась с проблемами, связанными с арендой авто. Иными словами, штраф был наложен на компанию как на владельца автомобиля. Чтобы реализовать свои законные права, Илзе необходимо получить соответствующую доверенность от Carguru. Компания ее выдала, но - на имя другой фирмы. Это замедлило процесс обжалования.

"Учитывая недавние изменения в структуре компании, доверенность изначально была выдана юридическим лицом, не имеющим прямого отношения к конкретному транспортному средству. Тем не менее данное обстоятельство не помешало клиенту воспользоваться иными предусмотренными законом возможностями оспаривания штрафа", - заявили в компании Carguru.

Тем временем полиция самоуправления Юрмалы подчеркивает, что жалоба была рассмотрена в суде, который оставил решение должностного лица Юрмальской думы в силе.

Правила не содержат точных указаний о том, какие именно расстояния необходимо соблюдать, чтобы не мешать въезду во двор. Поэтому решение - является ли автомобиль препятствием - принимает полицейский.

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