ВИДЕО В Царникаве сгорела машина стоимостью в десятки тысяч евро

На прошлой неделе жители Царникавы стали очевидцами пугающего зрелища. Примерно в четыре утра взрывы и горящие автомобили вызвали у них опасения, что случилось нечто гораздо более серьезное.

Один из владельцев сгоревшей машины, увидев съемочную группу передачи, из окна в шутку заявил, что даст интервью только за 20 тысяч евро - судя по всему, именно столько стоил уничтоженный огнем автомобиль. Мужчина добавил, что не понимает, как все произошло, и потому сказать ему больше нечего.

В пожаре серьезно пострадали автомобили марок KIA и BMW. Одного из соседей кто-то успел вовремя предупредить о пожаре на стоянке, и тот бросился спасать свою машину.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā