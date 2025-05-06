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ВИДЕО В Царникаве сгорела машина стоимостью в десятки тысяч евро

Последствия пожара в Царникаве
Последствия пожара в Царникаве Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" video.

Огонь и громкие взрывы посреди ночи подняли на ноги жильцов многоэтажного дома в Царникаве. Хотя обстоятельства случившегося не указывают на криминал, у местных жителей уже есть собственные версии произошедшего, сообщает передача Degpunktā.

На прошлой неделе жители Царникавы стали очевидцами пугающего зрелища. Примерно в четыре утра взрывы и горящие автомобили вызвали у них опасения, что случилось нечто гораздо более серьезное.

Один из владельцев сгоревшей машины, увидев съемочную группу передачи, из окна в шутку заявил, что даст интервью только за 20 тысяч евро - судя по всему, именно столько стоил уничтоженный огнем автомобиль. Мужчина добавил, что не понимает, как все произошло, и потому сказать ему больше нечего.

В пожаре серьезно пострадали автомобили марок KIA и BMW. Одного из соседей кто-то успел вовремя предупредить о пожаре на стоянке, и тот бросился спасать свою машину.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā

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