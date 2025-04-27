ФОТО и ВИДЕО Тысячи мотоциклистов дали старт новому сезону в Риге

В субботу, 26 апреля, в Риге у торгового центра Mols официально открыли мотосезон. TVNET+ отправился на мероприятие, которое собрало тысячи людей. Представляем вашему вниманию фотогалерею с места событий!
Государственная полиция сообщила, что в мотопробеге "Открытие мотосезона" приняли участие около 5000 участников, а парад мотоциклистов стартовал в 13:00.
Колонна начала движение от торгового центра Mols, далее следовала через Южный мост, по улице Зиепниеккална, улице Мукусала, улице Кудю, улице Триядибас, Ранькя дамбис и улице Даугавгривас - к аэропорту Спилве.
Организатором мероприятия выступила Ассоциация мотоклубов Латвии.