Вс, 27.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

ФОТО и ВИДЕО Тысячи мотоциклистов дали старт новому сезону в Риге

Перевод: rus.tvnet.lv

В субботу, 26 апреля, в Риге у торгового центра Mols официально открыли мотосезон. TVNET+ отправился на мероприятие, которое собрало тысячи людей. Представляем вашему вниманию фотогалерею с места событий!

Государственная полиция сообщила, что в мотопробеге "Открытие мотосезона" приняли участие около 5000 участников, а парад мотоциклистов стартовал в 13:00.

Колонна начала движение от торгового центра Mols, далее следовала через Южный мост, по улице Зиепниеккална, улице Мукусала, улице Кудю, улице Триядибас, Ранькя дамбис и улице Даугавгривас - к аэропорту Спилве.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация мотоклубов Латвии.

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти