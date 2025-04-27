ФОТО и ВИДЕО Тысячи мотоциклистов дали старт новому сезону в Риге

Государственная полиция сообщила, что в мотопробеге "Открытие мотосезона" приняли участие около 5000 участников, а парад мотоциклистов стартовал в 13:00.

Колонна начала движение от торгового центра Mols, далее следовала через Южный мост, по улице Зиепниеккална, улице Мукусала, улице Кудю, улице Триядибас, Ранькя дамбис и улице Даугавгривас - к аэропорту Спилве.