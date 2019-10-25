Тыквенный торт с привидениями для вечеринки на Хэллоуин

Тыквенный торт с привидениями

Ингредиенты: для бисквита - 450 г тыквенного пюре, 180 г пшеничной муки (80 г цельнозерновой, 100 г высшего сорта), 1,5 ч. л. молотой корицы, 1 ч. л. пекарского порошка, щепотка соли, 3 яйца, 120 мл рапсового масла, 20 г расплавленного масла, 150 г коричневого сахара, 80 г измельченных грецких орехов (по желанию); для крема - 500 г сливочного сыра, 100 мл сливок, 150 г вареной сгущенки; для внешнего слоя - 50 г масла комнатной температуры, 150 г сливочного сыра, 1 ст. л. сахарной пудры, черный продуктовый краситель (например, уголь), 100 г маршмэллоу; для шоколадных привидений - 100 г белого шоколада, черный продуктовый краситель.

ФОТО: Виктория Кожемякина

Приготовление:

1. Приготовить бисквит - в миске смешать рапсовое и сливочное масло и коричневый сахар. Добавить яйца, все перемешать, добавить тыквенное пюре (измельченную в блендере пропаренную или обжаренную в духовке тыкву). Смешать муку с корицей, добавить пекарский порошок, соль и тщательно перемешать. Если желаете дополнить торт грецкими орехами, то добавить измельченные орехи.

Налить тесто в форму для выпекания диаметром 16 см и выпекать 50-60 минут. Полученный бисквит охладить и разделить на три части.

2. Когда бисквит остыл и разрезан, приготовить крем - взбить сливочный сыр со сливками. Намазать бисквит, используя 75 г вареной сгущенки, положить примерно половину взбитого крема. Сверху накрыть вторым бисквитом и смазать сгущенкой и кремом в тех же пропорциях, что и первый бисквит. Накрыть третьим бисквитом. Торт поставить в холодильник на 6-8 часов.

3. Приготовить массу для внешнего покрытия - взбить масло с сахарной пудрой, вбить в полученную массу сливочный сыр и черный краситель. Обмазать торт со всех сторон и поставить обратно в холодильник.

4. В микроволновке растопить (примерно 30 секунд) маленькие зефирки, или маршмэллоу.

Жидкую зефирную массу размешать ложкой, надеть на руку резиновую перчатку и вокруг торта вручную сделать паутину.

5. Приготовить шоколадные привидения - расплавить белый шоколад. К одной столовой ложке расплавленного шоколада добавить черный краситель. Разложить на столе бумагу для выпекания, чайной ложкой взять белый шоколад, выложить его на бумагу и ложкой создать тонкую каплю.

Сделать такие капли из всей массы и убрать в холодильник, чтобы они застыли. Черным шоколадом нарисовать на каждой капле глазки и рот.

6. Украсить торт белыми привидениями и наслаждаться!

ФОТО: Виктория Кожемякина