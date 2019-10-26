Они умело прячут свои эмоции, но это самый нежный знак Зодиака

Независимо от того, является ли Дева вашим другом, партнером или членом семьи, вам стоит знать о представителях этого знака Зодиака 10 важных вещей:

1. Будьте осторожны - Девы очень чувствительны, и знают об этом. Именно поэтому они делают все возможное, чтобы держать эмоции под контролем и настолько сильно подавляют их, что вы нередко узнаете обо всем в самый последний момент.

Деве надо почувствовать себя в полной безопасности - только тогда она сможет спокойно поговорить о своих чувствах. Для нее важно, чтобы ее по-настоящему слушали.

Но прежде стоит приготовиться к тому, что это будет реальный эмоциональный взрыв, потому что, как было уже сказано, представители этого знака Зодиака очень хорошо умеют скрывать свои чувства.

2. Говорите, что думаете, и думайте, что говорите. Девы не выносят психологических игр и не любят предположений. Но имейте в виду: с ними нужно быть честными, но при этом говорить правду с осторожностью.

3. Порядок, работа и еще больше порядка. Фраза "творческий беспорядок" звучит для Девы как пытка.

Не пытайтесь жить в соответствии с их представлениями о порядке (даже самой Деве это бывает трудно). Но, ради Бога, хотя бы демонстрируйте при ней желание упорядочить свою жизнь.

4. Не забывайте баловать Деву (потому что она сама не способна этого сделать). Мало какие предстаители зодиакального круга способны так много отдавать и так мало заботиться о себе. И если вам кажется, что Дева навязывает вам слишком строгие стандарты поведения, просто подумайте о том, что она к себе относится в сто раз строже.

Вот почему Деве так важно, чтобы ее старались баловать и вели себя с ней максимально дружелюбно. Она это обязательно оценит и никогда не станет этим злоупотреблять.

5. Не стоит недооценивать интуицию Дев, которые всегда говорят правду и ведут себя честно по отношению к другим. Они не только чуют лжеца за милю, но и ценят честность больше, чем порядок.

Плюс: интуитивная Дева всегда начинает разговоры на неприятные темы первой, если посчитает, что вам это будет неудобно. Минус: от нее ничего нельзя скрыть, даже если вы пытаетесь это сделать из лучших побуждений.

6. Преданность - одно из главных качеств Девы, поэтому она будет оставаться со своим другом или партнером до самого конца, несмотря ни на что. Но если поймет, что ее отношения носят односторонний характер, то прекратит их навсегда.

Однако прежде, чем пойти на столь радикальный шаг, женщина-Дева даст своему близкому человеку не один, а целых пять шансов исправить положение.

7. Привыкайте к тому, что Девы - трудоголики. Они прилежны в работе, а также в отношениях и увлечениях. Представители данного знака Зодиака чрезвычайно гордятся своим усердием и трудолюбием и терпеть не могут небрежных людей, которые "делают все левой ногой через правое ухо". Поэтому,

если у вас завяжутся отношениями с Девой, она одарит вас заботой и лаской в стократном размере. Но привыкайте к тому, что "делу - время, а потехе - час".

Львам нравится находиться рядом с людьми, но в то же время это чрезвычайно независимые личности. Вам нужно найти баланс между временем, которое вы проводите вместе с ними, и теми моментами, когда они будут оставаться наедине с собой.

9. Станьте преданным фанатом Девы. Наверное, вы думаете, что рожденные под этим знаком зодиакального круга слишком критичны по отношению к другим, но вы даже не представляете, какой критике они подвергают себя сами.

Вот почему Девы нуждаются в поддержке и в ком-то, кто будет говорить им, как важно праздновать свои маленькие победы и гордиться достижениями.