Без сюрпризов: новый руководитель "Согласия" - Янис Урбанович. Пока не вырастут "новые лидеры"

С учетом того, что прежний лидер "Согласия", депутат Европарламента Нил Ушаков, ранее отозвал свою кандидатуру, на должность лидера "Согласия" выдвигались три кандидата - Урбанович, депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший депутат Сейма Андрис Морозов.

За Домбровского было отдано 49 голосов делегатов съезда, за Морозова - 18.

Урбанович обещал работать над восстановлением в партии командного духа, улучшением коммуникации между ее членами на всех уровнях, а также вернуть прежние ценности "Согласия".

Урбанович признал, что партия переживает проблемы в различных сферах, ей приходится сейчас платить за то, что долгое время выгодно было развивать культ одного яркого, популярного лидера.

Урбанович подчеркнул, что будет руководить "Согласием" только два года и надеется, что за это время удастся вырастить новое поколение лидеров.

У Урбановича будет пять заместителей - мэр Резекне Александр Барташевич, Вячеслав Домбровский, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, Андрис Морозов и руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе Анна Владова.