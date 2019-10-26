"Противники оказались умнее, злее и подлее": Ушаков эмоционально выступил на съезде "Согласия"

На съезде партии прежний ее лидер, евродепутат Нил Ушаков заявил, что чувствует себя ответственным за достижения и ошибки, допущенные в руководстве партией, и не собирается отходить в сторону, планируя и дальше работать на благо "Согласия".

Ушаков напомнил, что год назад партия шла на съезд с целью победить, с уверенностью, идеями и энергией.

"Мы не победили, пережив ряд болезненных поражений. Столкнулись с трудностями, давлением, беззаконием.

Поражение мы испытали по своей вине, а также потому, что противники оказались умнее, злее и подлее", - заявил Ушаков.

Он подчеркнул, что "Согласию", несмотря на проблемы, удалось победить на парламентских выборах, сформировать профессиональный теневой кабинет, вернуть себе власть в Даугавпилсе, получить двойное представительство в Европарламенте и стать членом Партии европейских социалистов.

"Сегодня съезд посвящен идее согласия - как латыши и нелатыши могут вместе развивать социально-ответственное, независимое государство. Нам не принадлежит авторство идеи согласия, но избиратели годами доверяли нам ее защиту", - сказал Ушаков, призвав коллег при принятии любых решений помнить об ответственности перед тысячами избирателей.

Ушаков напомнил, что партия столкнулась с серьезными проблемами и в 2005 году, но их удалось преодолеть. Нынешние ошибки он назвал хрестоматийными. Во-первых, это проблемы с людьми, допущенные из-за слишком агрессивного развития.

"Мы были слишком самоуверенны, это наша и моя ошибка", - сказал политик.

Он признал, что кризис в Рижской думе затронул всю партию:

"Нас начали бить, и мы не смогли защитить ни себя, ни избирателей. Мне не удалось удержаться. За ошибки я несу ответственность и плачу за них тем, что происходит со мной, моей семьей, но за мои ошибки приходится платить и партии".

Ушаков завершил, что находится "в форме", посвятит "Согласию" все свои усилия и отходить в сторону не собирается.

Он заявил, что партию пытаются демонизировать, взвалив на нее все проблемы в стране. "Мы попали в кризис в самый неподходящий момент, при лживом правительстве, мы ослабели в самое неподходящее время, с учетом решения о ликвидации билингвального образования, и нам надо думать, как защитить интересы меньшинств и всей Латвии", - сказал политик.

По его словам, сейчас необходимо старое "Согласие", в котором было значительно меньше разногласий и "внутренних башен".

"Нельзя ремонтировать корабль во время бури. Мы не знаем, кончился ли кризис и будут ли еще. Нам нужно сначала пришвартоваться, а потом чинить корабль", - сказал Ушаков.

Он похвалил руководителя парламентской фракции "Согласия" Яниса Урбановича, заявив, что тот должен стать следующим руководителем партии, работая над нормализацией ситуации и восстановлением ценностей.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На съезд "Согласия" из 491 выдвинутого делегата прибыл 351 делегат. В партии сейчас 3663 члена. На должность ее председателя претендуют Урбанович, депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший депутат Андрис Морозов. Ушаков свою кандидатуру ранее отозвал.