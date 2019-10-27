Жителей Риги беспокоит брошенная машина с работающей видеокамерой

В Золитуде на улице Лиедес уже как минимум неделю стоит брошенное подозрительное транспортное средство. Впервые этот серый Ford местные заметили в начале месяца, однако не обратили на него особого внимания. Шло время, назад к авто никто не возвращался, что вызвало интерес окружающих.

"Соседи пришли, спрашивают наша ли машина. Ответили, что не наша. Соседи сказали, что и не их. Тогда забеспокоились, что машина стоит уже порядка двух недель и никому не принадлежит. Посмотрели, что внутри камера. Причем не видеорегистратора, а обычная камера. Дистанционного управления. То есть можно передавать данные куда угодно. Включена в прикуриватель", - рассказала местная жительница Ирина.

В каких целях в машине была установлена видеокамера, до сих пор неясно. К тому же в одну ночь из салона пропало упомянутое устройство. Чтобы выяснить обстоятельства происходящего и узнать личность владельца, местные обратились в полицию.

"Через какое-то время мы увидели, что выбито стекло, вызвали полицию. Полиция сказали, что хозяин находится в Огре, что сделать ничего не могут. Мы попросили их эвакуировать машину, но её никто не увёз. Сейчас у машины выбиты стекла. Любой прохожий, у которого не очень хорошо с головой, кинет туда спичку или ещё что и мы все тут загоримся", - отметила жительница.

Видно, что на лобовом стекле авто находится штраф, однако кажется, что никто не знает о нём. Ирина уверена, что полицейские давно уже должны были увезти транспортное средство для дальнейших процессуальных действий, в том числе выяснения личности хозяина. Представители муниципальной полиции комментируют ситуацию так - закон связал им руки, отмечается в программе.

Техосмотр закончился еще 20 декабря 2018 года. Однако в этом конкретном случае, полицейские практически бессильны, так как это авто брошено на зелёной зоне, а не на асфальте и таким образом не мешает движению, потому нет прав убрать его и передать дело в Госполицию.