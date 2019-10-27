Трамп объявил о гибели лидера "Исламского государства"

Трамп сообщил, что аль-Багдади провернул попытку скрыться от военных США и ввёл в действие пояс смертника. В результате этого погибли трое детей.

Трамп отметил, что лидер ИГ погиб "как трус".

Также Трамп добавил, что аль-Багдади прибывал под наблюдением военных на протяжении двух недель.

Трамп выразил благодарность России, Ираку и другим странам за помощь в спецоперации.

Об смерти аль-Багдади ранее сообщали СМИ.

Ранее, Трамп сделал в Twitter сообщение:

"Только что произошло нечто важное".

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.

Однако он не стал раскрывать подробности. СМИ связывали это со смертью аль-Багдади.