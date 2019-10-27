Вс, 27.10.2019
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Трамп объявил о гибели лидера "Исламского государства"

Абу-Бакр аль-Багдади

ФОТО: Reuters/ScanPix

Глава США Дональд Трамп заявил о смерти лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Обращение американского лидера транслировал Reuters.

Трамп сообщил, что аль-Багдади провернул попытку скрыться от военных США и ввёл в действие пояс смертника. В результате этого погибли трое детей.

Трамп отметил, что лидер ИГ погиб "как трус".

Также Трамп добавил, что аль-Багдади прибывал под наблюдением военных на протяжении двух недель.

Трамп выразил благодарность России, Ираку и другим странам за помощь в спецоперации.

Об смерти аль-Багдади ранее сообщали СМИ.

Ранее, Трамп сделал в Twitter сообщение: 

"Только что произошло нечто важное".

Однако он не стал раскрывать подробности. СМИ связывали это со смертью аль-Багдади.

Согласно информации CNN, официальное заявление о смерти аль-Багдади должно было быть сделано после того, как к американским ученым попадут результаты биометрических и ДНК-тестов.

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