Трамп объявил о гибели лидера "Исламского государства"

Глава США Дональд Трамп заявил о смерти лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади. Обращение американского лидера транслировал Reuters.
Трамп сообщил, что аль-Багдади провернул попытку скрыться от военных США и ввёл в действие пояс смертника. В результате этого погибли трое детей.
Трамп отметил, что лидер ИГ погиб "как трус".
Также Трамп добавил, что аль-Багдади прибывал под наблюдением военных на протяжении двух недель.
Трамп выразил благодарность России, Ираку и другим странам за помощь в спецоперации.
Об смерти аль-Багдади ранее сообщали СМИ.
Ранее, Трамп сделал в Twitter сообщение:
"Только что произошло нечто важное".
Something very big has just happened!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 октября 2019 г.
Однако он не стал раскрывать подробности. СМИ связывали это со смертью аль-Багдади.
Согласно информации CNN, официальное заявление о смерти аль-Багдади должно было быть сделано после того, как к американским ученым попадут результаты биометрических и ДНК-тестов.