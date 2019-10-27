Вс, 27.10.2019
За его спиной вы прошли в Сейм и думы, вам было так тепло все эти десять лет, что вы даже не задумывались о решениях. Говорится о культе личности, но многие стали депутатами только потому, что красиво сфотографировались с Нилом и выложили фото в социальных сетях. Анна Владова, руководитель фракции "Согласия" в Рижской думе на съезде партии

Почти каждый второй житель Латвии в этом году думал о смене работы

Люди на автобусной остановке

ФОТО: LETA

Почти каждый второй житель Латвии в этом году обдумывал возможность сменить работу, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследований общественного мнения SKDS. 

В июле 46% участников опроса признали, что задумывались в этом году о смене работы, в том числе 17% думали об этом серьезно. 

Больше всего людей задумывались о смене работы в 2015 году - 56%. 

В этом году 52% респондентов заявили, что о смене работы не думали, и это на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее. В 2017 году о смене работы не думали 58% опрошенных.

2% не дали конкретного ответа на заданный вопрос.     

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