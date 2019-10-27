Почти каждый второй житель Латвии в этом году думал о смене работы

В июле 46% участников опроса признали, что задумывались в этом году о смене работы, в том числе 17% думали об этом серьезно.

Больше всего людей задумывались о смене работы в 2015 году - 56%.

В этом году 52% респондентов заявили, что о смене работы не думали, и это на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее. В 2017 году о смене работы не думали 58% опрошенных.