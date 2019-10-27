Фото и видео: в Эстонии бушует шторм, 60 000 домов без света, ветер сносит заборы и деревья

Начавшийся в Эстонии в воскресенье шторм набирает силу, во второй половине дня Служба погоды дала по семи уездам штормовое предупреждение второго уровня. Город Выру полностью обесточен. Об этом сообщает Rus.Postimees.
Спасательный департамент призывает воздержаться от поездок на автомобиле.
Служба погоды Эстонии сообщила, что на Сааремаа и в Пярнумаа сохраняется юго-западный и южный ветра, порывами до 18-25 м/с, а на побережье — до 30 м/с. В ближайшие три часа в Южной Эстонии ветер усилится, порывами до 18-25 м/с.
В семи уездах объявлен второй уровень штормового предупреждения: на Сааремаа, в Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа, Тартумаа, Выльвамаа и Вырумаа.
Предупреждение второго уровня означает, что погода может представлять опасность. Людям нужно быть крайне осторожными и постоянно следить за прогнозами погоды, а также быть в курсе рисков, которые могут быть неизбежными, и следовать всем рекомендациям властей.
Сегодня, 27 октября, по состоянию на 17.00 из-за штормовых ветров без электричества остались почти 45 500 домохозяйств. Больше всего клиентов без света в Вильяндимаа, Сааремаа и Пярнумаа.
"Сегодня до полудня шторм стал передвигаться по Сааремаа, Пярнумаа и Вильяндимаа. Ветер повалил деревья на линии и стал причиной масштабных сбоев, - говорит руководитель центра управления Elektrilevi Юри Клаассен. - Шторм продолжает двигаться по Южной Эстонии и можно предполагать, что станет причиной и других сбоев".
Клаассен отметил, что Elektrilevi активно занимается устранением неполадок, а также сотрудничает со Спасательным департаментом. С большой вероятностью устранение неполадок будет продолжаться сегодня ночью и завтра днем.