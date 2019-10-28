Через сказки к маме и папе: мальчик из детдома, автор Aleksandra pasakas, обрел семью

Журналист LTV встретила Александра и его родителей на открытом мероприятии в центре по социальному уходу Teika. Такие мероприятия государственные центры по уходу за детьми организуют сравнительно часто, их цель - призвать общественность и потенциальные приемные семьи познакомиться с проживающими в них детьми.

Александр в таком учреждении жил с рождения. Он передвигается в инвалидной коляске.

Некоторое время назад в Латвии о нем узнали благодаря его рисункам, вернее инициативе Карины Петерсоне, которая оживила рисунки мальчишки в сказках на специальной страничке в социальной сети Facebook.

Позднее эти рисунки перекочевали и на элементы одежды - появился бренд "одежды со смыслом" в поддержку маленького Александра.

Карина и сама выросла в детском доме. Она верила в мальчишку и в то, что он должен вырасти в настоящей семье. И цель была достигнута - уже год, как Александра усыновили.

"Лично для меня это усилило убеждение в том, что до тех пор, пока каждый человек лично не спросил о конкретном ребенке у всех жителей Латвии, есть вера и надежда в то, что для этого ребенка можно найти семью. Это относится ко всем детям, которые растут в детских домах", - рассказала автор линии одежды Aleksandra pasakas Карина Петерсоне.

Целый год потребовался для того, чтобы новые родители Александра согласились на разговор с Латвийским телевидением.

Как выяснилось, в семье Инги и Валдиса уже растут двое биологических детей, а принять в семью и "ребенка системы" их побудили сюжеты в общественных СМИ.

"Мы даже не помним того времени, когда его не было. Есть ощущение, что он всегда был с нами", - так о прибавлении в семье говорят Инга и Валдис Скуйя.

"Мое самое большое удовлетворение - это то, что мы стали дверьми в другой мир. Его судьба существенно изменилась. Те возможности и потенциал, которые есть в нем, сейчас очень развиваются", - рассказала мама Александра Инга.

Детей с особыми потребностями усыновлять выбирают реже, чем здоровых. Семья Скуйя признает, что сначала об этом беспокоились больше, чем требовалось на самом деле.

"Не надо бояться ограничений в движении. Необходимо понять, что это значит", - отмечает отец Александра Валдис.

"Я думаю, что мы, все общество в целом, отвечаем за то, чтобы у этих детей был дом", - подчеркивает Инга.

Александр провел в детском доме первые шесть лет своей жизни. Теперь он возвращается сюда лишь навестить друзей. В то же время на государственном уходе по-прежнему находятся более 100 детей с различными функциональными нарушениями, и для каждого из них необходимо найти дом.