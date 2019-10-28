Щедрость спонсоров ограничат: установлен потолок пожертвований для партий

Как после совещания коалиционных партий сообщил лидер национального объединения Visu Latvijai! Дзинтарс, соглашение предусматривает потолок финансирования в размере 1950 минимальных зарплат в год. Цель таких ограничений - снизить влияние частных спонсоров.

Таким образом, в 2020 году максимальная сумма финансирования одной партии может составить 838 500 евро, а с 2021 года, когда минимальная зарплата будет повышена до 500 евро, - уже 975 000 евро.

Кроме того, достигнута договоренность об ограничении максимальной суммы, которую партии сможет пожертвовать один спонсор. Планируется, что для прошедших в Сейм партий она составит до пяти минимальных зарплат - 2150 евро в 2020 году и примерно 2500 евро в 2021 году.

В свою очередь пожертвования партиям, которые получили от 2% до 5% голосов избирателей, составят не более 12 минимальных зарплат, то есть 5160 евро в 2020 году и около 6000 евро в 2021 году. Для остальных партий, которые не набрали 2% голосов, максимальная сумма пожертвования одного спонсора составит 20 минимальных зарплат, то есть 8600 евро в следующем году и почти 10 000 евро в 2021 году.

Соответствующие ограничения планируется внести в закон при утверждении новой модели финансирования партий.

Как сообщалось, поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), которые переданы на рассмотрение в Сейм, призваны уменьшить финансовую зависимость партий от частных пожертвований и влияния спонсоров

В аннотации к законопроекту поясняется, что по сравнению с другими государствами-членами Европейского союза финансирование партий из государственного бюджета в Латвии не достигает объема финансирования политических партий в других странах.

Более того, согласно исследованию, проведенному Амстердамским университетом в 2015 году, оно в девять раз меньше, чем в Литве и Эстонии. Соответственно, для латвийских политических партий в настоящее время проблематично выполнение функций, ожидаемых от них в демократическом обществе, поскольку политические партии зависят от частных пожертвований, а отсутствие финансирования не позволяет им развивать свою работу с членами и территориальными подразделениями партии.

Для достижения целей законопроекта в течение следующих двух лет из госбюджета потребуется дополнительное финансирование в размере 4 млн евро.

Законопроект предусматривает выделять финансирование из госбюджета политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей - 4,5 евро за каждый полученный голос, а также 0,5 евро за каждый голос на выборах самоуправлений и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.