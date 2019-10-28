"Освященный елей из Иерусалима": мошенники филигранно выманивают деньги отчаявшихся онкобольных

На буклете есть и рассказ о чудесном исцелении именно "освященным елеем из Иерусалима". Отмечается, что чудо-средство распространяет организация "Palīdzības centrs" (в переводе - "Центр помощи"). На ее YouTube-канале есть несколько видео с эпизодами чудесных исцелений, к тому же у организации есть офисы в Риге и Елгаве.

Журналисты позвонили по указанному в буклете номеру, чтобы выяснить подробности об этом чудо-средстве, а именно, были ли научные исследования, которые доказывали бы эффективность продукта.

"Научные исследования? У нас есть реальные люди, которым помогает. Так сказать, из нас никто исследований не проводил. О любой вещи можно сказать, что это шарлатанство", - ответили журналистам распространители средства.

Дилер елея отмечает, что при получении продукта человек может добровольно жертвовать деньги.

В свою очередь в организации по поддержке онкологических больных Dzīvības koks подчеркивают - освященный елей не лечит рак, и неэтично манипулировать сознанием тяжело больных людей.

"Я думаю, это тщательно отточенный бизнес. Во-вторых, люди в тот момент, когда узнают диагноз, реагируют иначе. В обществе характерно верить в чудо. Эта общая вера на уровне индивида приводит к тому, что человек идет к целителям, обещающим чудо. Если говорим о раке - чудес не бывает. Его необходимо лечить", - подчеркивает руководитель общества Гунита Берке.

В Центре защиты прав потребителей прокомментировали ситуацию следующим образом:

"Из доступной на данный момент информации невозможно определить, осуществляется ли коммерческая практика, так как в буклете елей предлагается бесплатно".

Сам распространитель листовок и не утверждает, что елей может вылечить рак:

"Не состав елея помогает, а вера", - говорят там.

Общество поддержки онкологических больных призывает пациентов не полагаться на чудотворное исцеление - зачастую за этим стоят мошенники, которые филигранно выманивают деньги из попавших в беду, которые во имя своей жизни готовы довериться каждому, кто обещает чудо.