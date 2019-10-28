"Все сгоревшие машины стояли на тротуаре": проблемы парковок в Пурвциемсе решают поджогами?

"У нас это уже четвертая или пятая машина, которую подожгли. И, возможно, дальше еще были", - рассказала передаче Degpunktā жительница улицы Дудаева Анете.

"Все, что сгорели, были на тротуарах", - отметила она.

Местные рассказывают, что годами все жили тут мирно, и как пешеходы, так и водители уже смирились с неудобствами, не упрекая друг друга.

Однако, если хочется, чтобы все жили по закону, искателями справедливости приходится действовать самим.

Жители теперь планируют установить видеокамеры на окнах, а полиция должна расставить ловушки для поджигателей, считают местные. Оставить в неразрешенном месте старое и авто и подождать, что будет. Результат не должен заставит себя долго ждать.

"Я думаю, это не молодежь. Я сомневаюсь, что им мешает. Думаю, это кто-то постарше, кто очень переживает, что такие вещи творятся", - высказалась Анете.