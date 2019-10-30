"Фото отправлял. Голый мальчик там был. Закон есть закон". Как невинная шутка обернулась уголовной ответственностью

"Я думаю, что это могло произойти с любым человеком, который возможно не знает суровость закона", - начал свою запись Янис.

"Было 19 июня, был на работе в магазине, когда ко мне пришли два человека, показали свои удостоверения криминальной полиции и попросили с ними отправиться на улицу Гауяс, где меня ждала следователь. Я подумал, что это какая-то шутка. Попросил, чтобы объяснили, в чём дело, поскольку я даже ночью, идя по городу, стоял на перекрестке на красном сигнале.

Меня отвезли в участок, где следователь меня спросила, отправлял ли я в феврале в интернете картинку с голым ребёнком. Сказал, что нет. Я такими вещами не занимаюсь".

"Тогда следователь показала мне распечатанную на листе А4 картинку с лицом мальчика. И я вспомнил, что это был за случай! В Интернете была картинка, на которой голый мальчик лежал на пляже и загорал, а сверху была написана какая-то шутка".

Согласно 4-й статье закона об ограничении порнографии запрещено привлекать детей в оборот материалов порнографического характера.

Янис сообщил в своей записи, что он пытался отправить шутку одному другу в Instagram, что у него не вышло, и он был заблокирован на один день.

"Потом она [следователь] пояснила, что это распространение детской порнографии. Им [криминальной полиции] картинку прислал из-за рубежа Instagram - с такого-то профиля пытались переслать".

Янис на это указал, что картинка была в соцсетях и что он точно не единственный, кто ей поделился. Однако на это ответа он так и не получил.

После допроса он и ещё четыре полицейских отправились к нему домой.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска порталу Apollo ситуацию прокомментировала, сославшись на конкретный закон: "Согласно 7-ой статье закона об ограничении порнографии запрещается распространение в электронной среде материалов порнографического характера или информации о доступности таких материалов неизвестному кругу получателей или в случае, если не было получено согласие получателя. За данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы от трёх до пяти лет, в том числе с конфискацией имущества.

"Произошёл обыск, была изъята техника, компьютер, камера и другие вещи [..]", - потом Яниса доставили в камеру.

"Вечером меня вывели из камеры, я уже обрадовался, что всё разрешилось, однако радость не была долгой. Близкий мне человек, зная только то, в чем меня обвиняют, нанял адвоката, потому что дело не было простым".

Яниса освободили спустя сутки, когда он уже в присутствии адвоката встретился со следователем. Ответ на обвинение был прост - "против тебя возбуждено уголовное дело по такой-то и такой-то статье, а именно: распространение детской порнографии".