"Фото отправлял. Голый мальчик там был. Закон есть закон". Как невинная шутка обернулась уголовной ответственностью

В понедельник, 28 октября, Янис Бурба поделился в соцсети Facebook своим недавним опытом того, как шуточная картинка с "голым мальчиком", которую он отправил своему другу в Instagram, превратилась в реальную уголовную ответственность. Запись получила широкий резонанс в соцсетях, потому портал Apollo обратился за комментариями к Госполиции относительно этого конкретного случая.
"Я думаю, что это могло произойти с любым человеком, который возможно не знает суровость закона", - начал свою запись Янис.
"Было 19 июня, был на работе в магазине, когда ко мне пришли два человека, показали свои удостоверения криминальной полиции и попросили с ними отправиться на улицу Гауяс, где меня ждала следователь. Я подумал, что это какая-то шутка. Попросил, чтобы объяснили, в чём дело, поскольку я даже ночью, идя по городу, стоял на перекрестке на красном сигнале.
Меня отвезли в участок, где следователь меня спросила, отправлял ли я в феврале в интернете картинку с голым ребёнком. Сказал, что нет. Я такими вещами не занимаюсь".
"Тогда следователь показала мне распечатанную на листе А4 картинку с лицом мальчика. И я вспомнил, что это был за случай! В Интернете была картинка, на которой голый мальчик лежал на пляже и загорал, а сверху была написана какая-то шутка".
Согласно 4-й статье закона об ограничении порнографии запрещено привлекать детей в оборот материалов порнографического характера.
Янис сообщил в своей записи, что он пытался отправить шутку одному другу в Instagram, что у него не вышло, и он был заблокирован на один день.
"Потом она [следователь] пояснила, что это распространение детской порнографии. Им [криминальной полиции] картинку прислал из-за рубежа Instagram - с такого-то профиля пытались переслать".
Янис на это указал, что картинка была в соцсетях и что он точно не единственный, кто ей поделился. Однако на это ответа он так и не получил.
После допроса он и ещё четыре полицейских отправились к нему домой.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска порталу Apollo ситуацию прокомментировала, сославшись на конкретный закон:
"Согласно 7-ой статье закона об ограничении порнографии запрещается распространение в электронной среде материалов порнографического характера или информации о доступности таких материалов неизвестному кругу получателей или в случае, если не было получено согласие получателя. За данное преступление грозит наказание в виде лишения свободы от трёх до пяти лет, в том числе с конфискацией имущества.
"Произошёл обыск, была изъята техника, компьютер, камера и другие вещи [..]", - потом Яниса доставили в камеру.
"Вечером меня вывели из камеры, я уже обрадовался, что всё разрешилось, однако радость не была долгой. Близкий мне человек, зная только то, в чем меня обвиняют, нанял адвоката, потому что дело не было простым".
Яниса освободили спустя сутки, когда он уже в присутствии адвоката встретился со следователем. Ответ на обвинение был прост - "против тебя возбуждено уголовное дело по такой-то и такой-то статье, а именно: распространение детской порнографии".
"Мне в худших кошмарах не снилось то, что произошло. Репост одной шуточной картинки может превратиться в такой кошмар. Ребёнок был на картинке голым, но я на это не обратил внимания, так как акцент был на текст - шутку, которая была написана сверху картинки.
Я сказал следователю, что у мамы дома в альбоме, скорее всего, тоже есть фото, где я маленький голый - может ли она там находиться? Она ответила, что если хочу, то могу написать заявление против мамы".
Портал Apollo спросил у представителя Госполиции, нарушается ли закон, даже если фотографию обнаженного ребёнка отправляют родственнику через социальные сети.
"Если фото содержит детскую порнографию, то да. Полиция работает в рамках закона".
Согласно 1-й статье закона, детской порнографией считаются те материалы, на которых изображен или описан ребёнок, который вовлечен в сексуальное действие или находится в сексуальной позе или непристойной одежде, или для сексуальных целей изображен или описан полностью или частично без одежды.
"Затем расследование было завершено, и дело длиной в 100 страниц было передано в прокуратуру. Дальше прокуратура запросила информацию обо мне в службе пробации".
Бурба закончил запись тем, что уголовное дело было закрыто в понедельник, 28 октября. "Поскольку я признал свою вину и раскаялся в содеянном, не доводя дело до суда".
"Это означает, что у меня есть испытательный срок - шесть месяцев, в течение которого я должен вести себя порядочно. Я так и сказал прокурору - я буду жить также как и до сих пор, поскольку я порядочный человек. На вопрос, можно ли предупредить остальных, она ответила - нужно.
Бурба пишет: "Конечно, за эти полгода были моменты, когда у меня опускались руки - как может развиться такое неприятное событие из одной такой шутки? Но незнание не освобождает от ответственности. Фото отправлял. Голый мальчик там был. Всё. Виновен. [..] Закон есть закон".
"Может быть кому-то пригодиться мой рассказ, меня он заставил взглянуть на жизнь по-другому. И, к сожалению, для меня этот рассказ стоил дорого, но спасибо Богу, что только материально".