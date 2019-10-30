Выбросившему в городской канал электросамокат парню придется понести наказание

Сотрудники муниципальной полиции Риги на этой неделе задержали мужчину, выбросившего в канал в центре Риги электросамокат, сообщает агентство LETA.
Как пояснили в полиции, задержанный вместе со своим знакомым, гуляя по Старой Риге, заметил активизированный электросамокат, который в тот момент никто не использовал. Мужчины решили воспользоваться возможностью и покататься на нем. Добравшись до канала, один из них бросил в воду средство передвижения, в свою очередь второй снял это и опубликовал в соцсетях.
Вскоре после этого пропажу электросамоката констатировали работники предприятия по аренде этого вида транспорта.
Так как действия задержанного мужчины были засняты, а видео размещено в соцсетях, его увидели сотрудники предприятия, которые приехали на место происшествия. Недалеко от Рижского городского канала они возможного виновника задержали и сообщили об этом в Госполицию.
Задержанный мужчина 1998 года рождения ранее уже попадал в поле зрения полиции за преступления имущественного характера.
Начат уголовный процесс по факту намеренного уничтожения или повреждения чужого имущества. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до двух лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.
К задержанному применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.