Выбросившему в городской канал электросамокат парню придется понести наказание

Как пояснили в полиции, задержанный вместе со своим знакомым, гуляя по Старой Риге, заметил активизированный электросамокат, который в тот момент никто не использовал. Мужчины решили воспользоваться возможностью и покататься на нем. Добравшись до канала, один из них бросил в воду средство передвижения, в свою очередь второй снял это и опубликовал в соцсетях.