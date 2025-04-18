Стрелявший - Финикс Айкнер - открыл огонь по студентам, используя старое табельное оружие своей матери, бывшей сотрудницы полиции. После того как на место прибыли полицейские, он был ранен ответным огнем.

Сразу после начала стрельбы кампус университета был оцеплен. Студентам было велено укрыться в помещениях и не выходить на улицу, пока сотрудники правоохранительных органов проводили поиски нападавшего.

По словам шерифа округа Леон Уолта Макнила, Айкнеру 20 лет, он являлся студентом того самого университета, где произошла трагедия. Его мать проработала в офисе шерифа 18 лет.

"К сожалению, ее сын имел доступ к одной из единиц ее табельного оружия, и это оружие было найдено на месте происшествия", - заявил Макнил на брифинге.

Он также добавил, что подозреваемый проходил стажировку по учебной программе шерифского управления. "Поэтому неудивительно, что он имел доступ к оружию", - отметил шериф.

После того как Айкнер был ранен, его доставили в больницу. На момент публикации статьи его состояние оставалось неизвестным. В ту же больницу были госпитализированы и пятеро пострадавших в результате стрельбы.

По данным полиции, двое погибших не являлись студентами университета. Другие подробности о них пока не разглашаются.