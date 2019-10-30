Две пары знаков Зодиака, которые доказывают, что вечная любовь - это не миф

Хотя насчет "испортить" - вряд ли получится. Дело в том, что эти пары, по мнению экспертов, обладают настолько мощным потенциалом, что должны уж очень сильно постараться, чтобы, встретившись, не стать по-настоящему счастливыми.

Итак, вот эти две пары знаков Зодиака, которые просто обречены на счастье…

Дева и Водолей

Совместимость этих людей заложена звездами с самого их рождения.

Дело в том, что они одинаково относятся к жизни, воспринимают происходящее и решают проблемы. А потому сами звезды подталкивают их к встрече.

Водолеи не могут устоять перед привлекательностью рожденных под знаком Девы - им нравится их проницательность, мудрое отношение к жизни, склонность к порядку и размеренности.

Девы же прекрасно знают, как обращаться с Водолеем.

Главное - не высмеивать, не критиковать и не ругать этого вечнного мечтателя. И это не плохо, а наоборот - плюс, если он живет с представителем более приземленного знака.

Да, это старая как мир истина: противоположности притягиваются. Кроме того, и Водолей, и Дева обожают интеллектуальные дискуссии. Они интересуются новыми идеями и концепциями, так что тем для разговоров этой паре хватит до конца своих дней!

Не страшны им и сложные периоды в жизни, которых у нас у всех достаточно, - они обязательно найдут оптимальное решение.

Правда, если Водолей возьмется за свое любимое занятие - учить жизни, - Дева может и рассердиться. Но способны ли такие мелочи их разлучить?

Тут все зависит от мудрости и взвешенности каждого из партнеров…

Лев и Весы

Астрологи считают, что это самая интересная пара - о них можно снимать кино!

Гордый и преисполненный чувства собственного достоинства Лев будет искренне наслаждаться любовью, на которую так щедры Весы. Однако не все так просто, поскольку

у Весов с осознанием своей индивидуальности и самооценкой тоже все в порядке - они любят не потому, что очарованы Львом, а потому, что так решили. Это их выбор!

Представители этих знаков Зодиака могут быть очень ласковыми и нежными, и влюбой компании их глаза устремлены в одном направлении - друг на друга.

К слову, и Львы, и Весы обожают вечеринки и гламурную жизнь во всех ее проявлениях -

они любят и умеют наслаждаться обществом, вниманием, красотой. Так что сцен ревности и конфликтов между ними не будет никогда.

Весы, как известно, собственники, и не особенно это скрывают. Но со Львом этот номер не пройдет - он сам любитель доминировать и все решать по-своему, так что даже не обратит внимания на такую мелочь.

Самое ценное в этом союзе состоит в том, что и Лев, и Весы умеют и любят общаться - в этом главный секрет потенциальной длительности их отношений.