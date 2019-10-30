Ср, 30.10.2019
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Идею о минимальном числе школьников все-таки уберут из бюджетного пакета

Школьники в Великобритании. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/LETA

Министерство образования и науки (МОН) уберет из включенных в бюджетный пакет следующего года поправок к закону об образовании пункты, предусматривающие определение минимального количества воспитанников образовательных учреждений, пообещала парламентский секретарь МОН Анита Муйжниеце.

"Многие из вас, наверное, теперь могут вздохнуть с облегчением" , - сказала она, добавив, что вышеупомянутые пункты будут убраны до рассмотрения включенных в бюджетный пакет законопроектов во втором чтении.

Как сообщалось, подготовленные министерством поправки к закону об образовании предусматривают право правительства определять минимальное допустимое количество учащихся на ступенях начального и среднего образования, а также определять критерии качества среднего образования.

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