Идею о минимальном числе школьников все-таки уберут из бюджетного пакета

Министерство образования и науки (МОН) уберет из включенных в бюджетный пакет следующего года поправок к закону об образовании пункты, предусматривающие определение минимального количества воспитанников образовательных учреждений, пообещала парламентский секретарь МОН Анита Муйжниеце.
"Многие из вас, наверное, теперь могут вздохнуть с облегчением" , - сказала она, добавив, что вышеупомянутые пункты будут убраны до рассмотрения включенных в бюджетный пакет законопроектов во втором чтении.
Как сообщалось, подготовленные министерством поправки к закону об образовании предусматривают право правительства определять минимальное допустимое количество учащихся на ступенях начального и среднего образования, а также определять критерии качества среднего образования.