В России мужчина с ножом ворвался в детский сад и убил 6-летнего мальчика

Согласно информации Следственного комитета РФ, виновника уже задержали. Это 36-летний местный житель, который прибывал в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным телеграм-канала Baza, имя подозреваемого в убийстве — Денис Поздеев. Как сообщается, охрана пропустила злоумышленника, посчитав, что это отец одного из воспитанников.

Сам убийца утверждает, что убить ребёнка ему приказали голоса в голове. Он говорит, что голос пообещал ему вечную жизнь, передаёт Baza.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В отношении сотрудников, охранявших садик, были заведены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Губернатор округа Алексендр Цыбульский заявил, что виновник, согласно предварительной информации, состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Также губернатор пообещал, что семья погибшего ребёнка получит всю необходимую помощь.

СК выложил запись допроса подозреваемого убийцы, где он сказал, что убил мальчика, чтобы сбылось заклинание о вечной жизни.

Телеграм-канал 112 передавал, что во время обыска у мужчины были найдены бумаги со сведениями о составе групп и распорядке дня в детском саду.