Цензура нового уровня: В России вступил в силу закон об изоляции Рунета

С 1 ноября в России вступили в силу основные положения закона "о суверенном Рунете". Об этом сообщается на сайте Госдумы России.
Согласно данному закону, в России должны будут образовать независимую от иностранных серверов инфраструктуру, которая обеспечит маршрутизацию в интернете. Согласно закону, операторам придётся установить на территории России технику, которая сможет выявить источник трафика и фильтровать его, сопротивляясь угрозам. Также будет ограничен доступ к запрещенным сайтам.
Этот закон пока что будет действовать "по факту не на всей территории", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкого к администрации Владимира Путина.
Глава России Владимир Путин подписал этот закон ещё 1 мая 2019 года. В будущем интернет в пределах России сможет работать без зарубежных технологий, и у властей появиться возможность блокировать доступ к любому ресурсу.