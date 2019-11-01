Цензура нового уровня: В России вступил в силу закон об изоляции Рунета

Согласно данному закону, в России должны будут образовать независимую от иностранных серверов инфраструктуру, которая обеспечит маршрутизацию в интернете. Согласно закону, операторам придётся установить на территории России технику, которая сможет выявить источник трафика и фильтровать его, сопротивляясь угрозам. Также будет ограничен доступ к запрещенным сайтам.

Этот закон пока что будет действовать "по факту не на всей территории", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкого к администрации Владимира Путина.