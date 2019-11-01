Опасная зона: водители продолжают нарушать правила у 41-й средней школы

10 сентября недалеко от средней школы произошло ДТП, в котором пострадала восьмилетняя школьница. На место происшествия тут же были вызваны медики и сотрудники Госполиции.

Скорость автомобиля на месте ДТП не была большой, поэтому после оказания первой медицинской помощи госпитализировать ребенка не понадобилось.

Однако в Госполиции начато административное дело с целью выяснения всех обстоятельств происшествия.

После этого ДТП сотрудники полиции осмотрели окрестности и пришли к выводу, что пешеходная дорожка практически стерлась. Также обнаружилось, что во время пробок многие используют для их объезда улицы Скриверу, Дарза и Консула, хотя они не предусмотрены для такого интенсивного движения.

Принимая во внимание констатированные риски, сотрудники муниципальной полиции обратились в Департамент сообщения Рижской думы с предложениями по улучшению организации движения.

В результате 27 сентября зебра была обновлена, а для того, чтобы устранить интенсивное движение по маленьким улочкам вдоль школы, на перекрестке улиц Скриверу и Юрмалас гатве был установлен знак "Въезд запрещен".

Несмотря на размещение запрещающего знака, многие водители по-прежнему продолжали использовать эту улочку.

9 октября рядом со школой произошло еще одного ДТП - водитель зеркалом задел 13-летнего ребенка. К счастью, госпитализация не потребовалась.

После этого случая Муниципальная полиция договорилась с Госполицией о том, что в утренние часы на перекрестке улиц Скриверу и Юрмалас гатве будет дежурить экипаж полиции самоуправления.

За последние три недели сотрудники Муниципальной полиции зафиксировали уже более 30 нарушений, когда, несмотря на знак "Въезд запрещен", водители все же стараются объехать пробку по небольшой улочке Скриверу.

Утром 30 октября случилась и вовсе интересная ситуация - водитель такси задел полицейского своим автомобилем и убежал с места происшествия.

Видео: Таксист задел полицейского и скрылся

Во всех этих случаях информация передана Госполиции для начала административного дела.