Местный интернет-хит: на автостоянке в Прейли людей ждал необычный сюрприз

Женщина по имени Кристине в Facebook опубликовала фотографию, которая наглядно показывает, как началось утро в Прейли.

На снятом фото видно, что на стоянке, предназначенной для автомобилей, "припаркованы" метлы. В комментариях женщина пояснила, что "транспортные средства" там поместили уже хэллоуинским вечером в 21:30.

Фотография незамедлительно привлекла большое внимание, люди активно стали ей делиться.