Сб, 2.11.2019
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Местный интернет-хит: на автостоянке в Прейли людей ждал необычный сюрприз

ФОТО: Unsplash

1 ноября, на следующий день после Хэллоуина, жителей Прейли повеселил необычный сюрприз на стоянке у супермаркета.

Женщина по имени Кристине в Facebook опубликовала фотографию, которая наглядно показывает, как началось утро в Прейли.

На снятом фото видно, что на стоянке, предназначенной для автомобилей, "припаркованы" метлы. В комментариях женщина пояснила, что "транспортные средства" там поместили уже хэллоуинским вечером в 21:30.

Фотография незамедлительно привлекла большое внимание, люди активно стали ей делиться.

"Где сами ведьмочки?", "Продавщицы припарковались", "Это действительно хэллоуинская шутка!", - это лишь часть из комментариев, которые можно прочитать под фото.

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