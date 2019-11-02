Местный интернет-хит: на автостоянке в Прейли людей ждал необычный сюрприз

1 ноября, на следующий день после Хэллоуина, жителей Прейли повеселил необычный сюрприз на стоянке у супермаркета.
Женщина по имени Кристине в Facebook опубликовала фотографию, которая наглядно показывает, как началось утро в Прейли.
На снятом фото видно, что на стоянке, предназначенной для автомобилей, "припаркованы" метлы. В комментариях женщина пояснила, что "транспортные средства" там поместили уже хэллоуинским вечером в 21:30.
Фотография незамедлительно привлекла большое внимание, люди активно стали ей делиться.
"Где сами ведьмочки?", "Продавщицы припарковались", "Это действительно хэллоуинская шутка!", - это лишь часть из комментариев, которые можно прочитать под фото.