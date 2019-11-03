"Замаскированная камера пыток": организаторы хоррор-квеста обвиняются в насилии над участниками

Создатели квеста были обвинены в том, что они пытают тех, кто принимает участие, дают им галлюциногенные наркотики, а также подвергают сексуальному насилию.

'Torture chamber in disguise': 76K sign petition to shutter McKamey Manor haunted house https://t.co/divcwnCtut #FoxBusiness — Bo Snerdley (@BoSnerdley) October 31, 2019

Хозяин дома Расс МакКейми пообещал 20 000 долларов тому, кто сможет пройти весь квест, который длится около 10 часов.

The official trailer of #McKameyManor



Are you ready for an EXTREME haunt?#youreallydontwanttodothis



Can you make it? pic.twitter.com/rA1TaWA37V — McKamey Manor (@McKamey_Manor) April 20, 2017

Участвовать могут люди с 21 года, или люди в возрасте от 18 до 21 года, но с разрешения родителей и опекунов. Участнику необходимо показать медицинскую справку о состоянии здоровья, чтобы организаторы знали, что он физически и душевно готов пройти испытание. К тому же необходимо страховое свидетельство. Помимо этого, необходимо подписать соглашение, которое состоит из 40 страниц.

McKamey Manor: Petition created to shut down ‘extreme’ haunted house that requires 40-page waiver https://t.co/YoqsgzxY3q — FOX 29 (@FOX29philly) October 30, 2019

"Я прочел соглашение и решил уйти. Я дочитал до последней страницы и ушел домой. Там очень много: ты должен вырвать себе зуб, есть шанс, что тебе сделают тату, есть шанс, что тебе вырвут ногти, есть вероятность смерти. И несчастные случаи действительно были", — сообщил USA Today человек, который таки и не принял участия в испытании.

Mckamey Manor gives $20,000 to anyone who can last 10 hours there. I watched the videos and thought “ahhh nothing awful probably just actors” I was considering it until I read the waiver. 😳😳😳😳😳😳😳 pic.twitter.com/SvMyFfLBTQ — tori (@Toriisaunders) October 25, 2019

Автор петиции пишет, что команда квеста никак не реагирует на просьбы участников об остановке действия. Согласно его словам, один из претендентов на приз размеров в несколько тысяч неоднократно потерял сознание, однако сотрудники поместья прекратили испытание, только когда решили, что убили его.

please stop supporting #mckameymanor, it is NOT a haunted attraction, you will NOT be getting the money, it is a TORTURE CHAMBER. do not spread false information.



YOU BASICALLY GIVE THEM THE RIGHTS TO KILL YOU, your safe word and stop don’t mean anything to them — erin ☠️👻 (@nobigdealerin) October 25, 2019