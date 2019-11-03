Вс, 3.11.2019
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"Замаскированная камера пыток": организаторы хоррор-квеста обвиняются в насилии над участниками

ФОТО: https://twitter.com/BoSnerdley/

На Change.org была опубликована петиция, где люди требуют закрыть хоррор-квест McKamey Manor, который также называют "дом с привидениями". "Это замаскированная камера пыток", — сказано в заявке, которая уже собрала более 85 000 подписей.

Создатели квеста были обвинены в том, что они пытают тех, кто принимает участие, дают им галлюциногенные наркотики, а также подвергают сексуальному насилию.

Хозяин дома Расс МакКейми пообещал 20 000 долларов тому, кто сможет пройти весь квест, который длится около 10 часов.

Участвовать могут люди с 21 года, или люди в возрасте от 18 до 21 года, но с разрешения родителей и опекунов. Участнику необходимо показать медицинскую справку о состоянии здоровья, чтобы организаторы знали, что он физически и душевно готов пройти испытание. К тому же необходимо страховое свидетельство. Помимо этого, необходимо подписать соглашение, которое состоит из 40 страниц.

"Я прочел соглашение и решил уйти. Я дочитал до последней страницы и ушел домой. Там очень много: ты должен вырвать себе зуб, есть шанс, что тебе сделают тату, есть шанс, что тебе вырвут ногти, есть вероятность смерти. И несчастные случаи действительно были", — сообщил USA Today человек, который таки и не принял участия в испытании.

Автор петиции пишет, что команда квеста никак не реагирует на просьбы участников об остановке действия. Согласно его словам, один из претендентов на приз размеров в несколько тысяч неоднократно потерял сознание, однако сотрудники поместья прекратили испытание, только когда решили, что убили его.

"Это все — развлечение. Хеллоуин — не более, чем большая игра. [Манор] просто делает большое шоу", — рассказал МакКейми USA Today.

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