За сутенерство в "джентльменском клубе" в Риге задержаны пять человек

В частности, была задержана группа из пяти лиц - трех владельцев и двух администраторов. Упомянутые лица на протяжении долгого времени предлагали услуги проституток богатым гражданам других стран.

Выяснилось, что в конкретном клубе нелегальная деятельность была организована как во внутренних помещениях развлекательного места, так и по заказу - "работницы" отправлялись с клиентом в другие места.

Примечательно, что развлекательное место не было доступно любым посетителям, в него могли попасть только по рекомендации членов клуба и пройдя строгий фейс-контроль.

Стражи порядка провели шесть санкционированных обысков в различных местах в Рижском регионе - в клубе, по месту жительства задержанных и в автомобилях. В ходе обыска были изъяты предметы и документы.

Задержанные мужчины в возрасте от 39 до 51 года ранее судимы не были.

Начат уголовный процесс.