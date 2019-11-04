Пн, 4.11.2019
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За сутенерство в "джентльменском клубе" в Риге задержаны пять человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

В прошлый понедельник, 28 октября, в Риге в "джентльменском клубе - баре" по подозрению в сутенерстве были задержаны пять человек. Согласно информации полиции, услуги сексуального характера в этом клубе предлагались на протяжении длительного времени.

В частности, была задержана группа из пяти лиц - трех владельцев и двух администраторов. Упомянутые лица на протяжении долгого времени предлагали услуги проституток богатым гражданам других стран.

Выяснилось, что в конкретном клубе нелегальная деятельность была организована как во внутренних помещениях развлекательного места, так и по заказу - "работницы" отправлялись с клиентом в другие места.

Примечательно, что развлекательное место не было доступно любым посетителям, в него могли попасть только по рекомендации членов клуба и пройдя строгий фейс-контроль.

Стражи порядка провели шесть санкционированных обысков в различных местах в Рижском регионе - в клубе, по месту жительства задержанных и в автомобилях. В ходе обыска были изъяты предметы и документы.

Задержанные мужчины в возрасте от 39 до 51 года ранее судимы не были.

Начат уголовный процесс.

К трем из задержанных применена мера пресечения в виде ареста, а к остальным - мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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