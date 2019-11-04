Дело Римшевича суд продолжит рассматривать в конце декабря и в январе

Суд сегодня отклонил просьбу адвокатов рассматривать дело на закрытых заседаниях, указав, что в случае необходимости защитники могут повторно подать ходатайство.

Также суд постановил, что решение по просьбе адвокатов Римшевича обратиться в Суд ЕС, чтобы он принял преюдициальное решение по делу, будет принято на следующем судебном заседании. К этому заседанию прокурору Виорике Йиргене поручено подготовить аргументированную и мотивированную точку зрения по вышеупомянутой просьбе.

Сегодня суд также назначил судебные заседания в январе и феврале следующего года. Дело будет рассматриваться на заседаниях раз в неделю, они пройдут 17 января, 24 января, 7 февраля, 14 февраля, 17 февраля и 24 февраля.

Как сообщалось, адвокат обвиняемого Мартиньш Квепс считает, что его клиент как член совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) обладает уголовно-процессуальным иммунитетом к судопроизводству, уголовному преследованию и предъявлению обвинения, поэтому просил Рижский районный суд обратиться в Суд ЕС, чтобы он принял преюдициальное решение по этому вопросу.

Квепс мотивировал свою просьбу тем, что в соответствии с иммунитетом Римшевичу нельзя предъявлять обвинения, связанные с его должностью в ЕЦБ. Если же прокуратура хочет предъявить ему обвинения, ей следовало обратиться в Суд ЕС с просьбой об отмене иммунитета. Адвокат сослался на пункты постановления Суда ЕС, восстановившего Римшевича в должности президента Банка Латвии.

Прокурор Виорика Йиргена на это возразила, что в момент, когда рассматривалось первоначальное дело, суд уже мог указать, что нарушаются уголовно-процессуальные права Римшевича, но сделано этого не было.

Другой адвокат Римшевича Марис Мезитис просил суд рассматривать дело на закрытом процессе, так как его материалы содержат информацию ограниченного доступа, связанную с деятельностью латвийских банков и ответами ЕЦБ на вопросы, заданные в ходе досудебного расследования.

На это прокурор возразила, что не видит оснований для закрытых судебных заседаний.

Сам Римшевич заявил суду, что использует иммунитет члена совета ЕЦБ не как способ избежать ответственности, а как защиту от необоснованных обвинений.

Перед заседанием суда Римшевич заявил, что отрицает свою вину в инкриминируемых преступлениях, а также выразил надежду, что судебный процесс будет недолгим.

По делу обвиняется также предприниматель Марис Мартинсонс.